Els ecologistes denuncien l'acumulació de deixalles de la Masella al Cadí-Moixeró

Que quedi clar @MasellaPirineu: NO HO TORNAREM A FER! Aquesta vegada hem recollit les vostres deixalles del bell mig del Parc Natural del Cadí Moxieró, al Berguedà. Si sou bons per obrir les pistes, també heu de ser-ho per assumir-ne les conseqüències. Que tothom ho sàpiga! [1/2] pic.twitter.com/MZiGmDvEK7 — Grup de Defensa de la Natura del Berguedà (@grupdefensa) October 20, 2020

Restes de lones de plàstic, a la Pleta del Xai. Foto: Cedida

El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà ha denunciat l'acumulació de deixalles voluminoses provinents de l'estació d'esquí la Masella a la Pleta dels Xais, al Parc Natural del Cadí Moixeró.Els ecologistes han retirat unes lones de plàstic de gran format on es podia llegir el nom de l'estació i s'han encarregat de dur-les fins a la deixalleria. En un comunicat, han avisat que no ho tornaran a fer i han exigit als responsables de l'estació d'esquí cerdana que la pròxima vegada no tornin a desatendre el seu material.El president del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, Ferran Canudas, ha relatat aque van ser dos membres de l'entitat els qui van localitzar les restes a la Pleta dels Xais durant una excursió. L'assemblea del Grup de Defensa va decidir recollir-les i fer la denúncia a les xarxes socials. L'entitat també n'ha informat al Parc Natural Cadí-Moixeró perquè pugui advertir a la Masella. "Creiem que el fet que les deixalles estiguessin dins el parc natural fa que aquesta afectació encara sigui més greu", ha subratllat Canudas.Els ecologistes subratllen que es tracta majoritàriament de material de l'estació d'esquí, sobretot lones de plàstic que es fan servir per cobrir els canons de neu, i expliquen que segurament eren muntanya amunt i el vent les ha acabat arrossegant fins a aquesta zona enclotada del parc natural, situada a la part berguedana. "Amb aquesta acció no pretenem ser els seus escombriaires, sinó donar visibilitat a aquesta problemàtica i que no es torni a repetir. Les deixalles són seves, doncs ells en són els responsables", han emfatitzat. El grup ecologista etziba als responsables de l'estació que "si sou bons per obrir les pistes, també heu de ser-ho per assumir-ne les conseqüències".

