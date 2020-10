Filtrades imatges de la cinquena temporada de «La casa de papel»

El rodatge de El rodatge de la cinquena i última temporada de La casa de papel continua i es filtren més fotos de les filmacions. El Banc d'Espanya es converteix en l'escenari de les gravacions d'aquests episodis que posaran punt final a l trepidant atracament iniciat a la part 3. El personatge de Lisboa protagonitza les noves imatges i tot sembla indicar que es convertirà en la nova líder de la banda sobre el terreny.

El Ministeri de Foment de la zona de Nous Ministeris ha tornat a convertir-se en la " façana del Banc d'Espanya". En bona part de les instantànies , es pot veure a l' e xinspectora Murillo alçant-se com a cap visible tant de la banda com dels ostatges.



A les imatges de la filmació el personatge d'Itziar Ituño alça la veu i sembla estar negociant amb el coronel Tamayo , interpretat per Fernando Cayo . Al seu costat, està Estocolm, que oneja una bandera blanca, en senyal de treva. Netflix no ha revelat encara quan serà la data d'estrena però està prevista per 2021.

