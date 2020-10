El Congrés suspèn els límits de despesa i Sánchez posa la primera pedra dels pressupostos

El Congrés ha aprovat per majoria absoluta la suspensió de les regles fiscals per al 2020 i el 2021. La decisió del govern espanyol ha rebut el suport de 208 diputats del PSOE, Unides Podem, Cs així com dels grups independentistes catalans (ERC, JxCat i la CUP), tal com havia avançat NacióDigital , i del PNB i EH Bildu, entre d'altres. Això suposa que cap administració de l'Estat tindrà l'obligació de complir els objectius d'estabilitat aquest any i el vinent i, per tant, els ajuntaments podran gastar els romanents acumulats. PP i Vox s'han abstingut i ho han justificat pel dubte que els genera la capacitat de gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.La suspensió de les regles fiscals té una derivada de gran calibre en termes polítics. L'aval obtingut suposa també que el govern espanyol pugui disposar d'una despesa històrica de més de 196.000 milions per als pressupostos del 2021. La xifra, sense precedents, contempla l'arribada dels fons europeus. Amb l'aprovació de la suspensió del límit de dèficit, Sánchez s'assegura també el primer pas per impulsar uns comptes que, en aquests moments, estan encara a expenses d'un acord entre el PSOE i Podem. La regulació dels lloguers i apujar l'IPRF a les rendes altes són les dues grans discrepàncies que els dos partits han de resoldre en els pròxims dies abans de presentar públicament l'esbós.La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha justificat la necessitat d'augmentar les despeses de l'estat espanyol i d'aixecar els objectius d'estabilitat perquè calia i cal "esmorteir" l'impacte de la crisi en empreses i treballadors. La ministra ha negat que sigui una "festa de despesa": "Garantir els recursos amb ERTO ho és?", ha plantejat. La suspensió de les regles fiscals arriba després del fracàs del reial decret que plantejava que, per accedir a un fons d'ajuts i fer ús dels seus estalvis, els ajuntaments primer havien de cedir-los a l'Estat, que els hi retornaria en 15 anys"La suspensió de les regles no suspèn la responsabilitat" i és "temporal", ha subratllat Montero, que ha argumentat que la situació requereix una "resposta extraordinària". La titular d'Hisenda ha dit que un cop les condicions econòmiques ho permetin es tornarà a posar en marxa el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.Per deixar-les en suspens, cal la majoria absoluta del Congrés per activar l'article 135.4 de la Constitució i l'11.3 de la llei d'estabilitat pressupostària. L'aplicació d'aquestes clàusules que permeten desactivar les regles fiscals en situacions de força major, ha dit Montero, "està plenament justificada". "Oposició no és ni ha de ser obstrucció", ha argumentat. També ha afirmat que són mesures "lògiques" i "absolutament necessàries" que aplicaria un executiu de qualsevol color.El diputat d'ERC Joan Margall ha afirmat que l'aixecament dels objectius d'estabilitat és un "pas necessari" i dona una "resposta radicalment oposada a la del 2008". "Necessitem més inversió pública en moments de recessió", ha argumentat. Margall ha recordat que fa poques setmanes Montero negava que hi hagués una alternativa per als ajuntaments, que ara sí s'ha donat, i ha demanat crear un fons Covid de 5.000 milions per abordar la situació de municipis sense estalvis.També ho ha recordat el diputat de JxCat Ferran Bel i ha dit que era "evident que hi havia una solució" que no fos cedir els diners municipals a l'Estat. Bel ha dit que el seu grup vota "amb convenciment" a favor perquè calen "solucions excepcionals" i la despesa és "necessària". El diputat ha instat Montero a portar uns pressupostos i intentar pactar-los amb la majoria perquè "si són hàbils segurament els ciutadans del conjunt de l'Estat i els catalans sortiran guanyant".El diputat de la CUP Albert Botran ha avisat que la suspensió de les regles fiscals i l'augment del sostre de despesa per si soles "no redistribueix la riquesa" i cal "consolidar-ho" amb polítiques decidides. Ha apostat per una derogació de la "contrareforma" de l'article 135 de la Constitució -que fixa el principi d'estabilitat pressupostaria i va ser reformat després de la crisi del 2008- i de la llei d'estabilitat pressupostària.La diputada de Cs Maria Muñoz ha justificat el vot afirmatiu per "responsabilitat" i "l'excepcionalitat" del moment. "Així ho contempla la Constitució i és el camí que ens ha marcat Europa", ha dit. Cs ha qüestionat el posicionament de PP perquè per una banda critiquen però per l'altra reclamen la suspensió dels objectius d'estabilitat a autonomies i ajuntaments on governen. Per altra banda, Muñoz ha reclamat concreció ja de quin projecte de pressupostos té l'executiu de Sánchez.La diputada del PP Elvira Rodríguez ha justificat l'abstenció per la desconfiança que els produeix la gestió del govern espanyol, a qui ha acusat "d'irresponsabilitat fiscal" i "d'obscurantisme". El PP ha advertit del perill que pot implicar suspendre les regles, ja que pot dur Espanya a una situació "insostenible".El portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha criticat la "incompetència" del govern espanyol i ha afirmat que està fent la "pitjor gestió" del món. "No ens fiem de vostès", ha dit. Segons Vox, Espanya està "en seriós risc d'impagament, d'insolvència, de fallida" i no es pot donar un "xec en blanc" a un govern amb les "credencials" del de Pedro Sánchez.

