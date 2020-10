Un descobriment científic obre la porta a nous tractaments contra l'acne

L'acne afecta milions de persones arreu del món, especialment als adolescents –més d'un 70% presenta problemes a la pell-. Segons dades de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, a l'Estat hi ha 8 milions de ciutadans que pateixen aquesta patologia. Afortunadament, la comunitat científica cada dia és més a prop trobar un tractament efectiu per a aquesta malaltia. I ho està gràcies a treballs com el de Fiona Watt.Aquesta investigadora i el seu equip han descobert que els nivells d'una proteïna anomenada GATA6 són menors en les persones que tenen acne. A més a més, han comprovat que la producció d'aquesta proteïna està fomentada per l'àcid retinoic, un dels tractaments utilitzats contra l'acne que més efectes positius ha mostrat.Els investigadors, doncs, creuen que la identificació del paper -clau, segons creuen- de la GATA6 pot marcar un abans i un després a l'hora d'analitzar els mecanismes de l'acne i també obrirà noves vies per tractar aquesta malaltia.

