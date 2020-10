L'augment de sous dels diputats del Congrés, paralitzat gràcies al Senat

La Mesa del Congrés va aprovar aquest dimarts el pressupost de la Cambra per 2021, uns nous comptes que inicialment preveuen una pujada del 0,9% en les retribucions de personal de la Cambra, però l'aplicació d'aquesta pujada als diputats, contestada per PP i Vox, ha quedat en l'aire a l'haver estat derrotada al Senat per als seus membres.Segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, la Mesa de Congrés va avalar en una primera reunió el Pressupost per a 2021 amb la previsió de pujades inicialment prevista. Però el PP i Vox han fet públic el seu rebuig a l'increment per als diputats, encara que sí que han donat suport aplicar-lo al personal de la Cambra.No obstant això, en conèixer que la Mesa del Senat va aprovar congelar el sou dels senadors, la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, ha decidit reunir de nou a la Mesa de la cambra alta, per buscar una posició consensuada, abans de la reunió conjunta de les meses de les dues cambres que està prevista per a dos quarts d'aquest dimarts. En aquest context, també Unides Podem ha anunciat que està en contra que s'apugi el sou ales seves senyories.