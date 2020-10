Busquen un capo de la màfia que l'Audiència Nacional va deixar en llibertat «per error»

🚩Detenido en #Barcelona un fugitivo italiano, importante miembro de la `Ndrangheta



Un capo de la màfia calabresa de la 'Ndrangheta' va quedar en llibertat després que el passat dimarts 13 d'octubre ho acordés el jutge de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional en prendre-li declaració. El líder mafiós, de nou en recerca i captura, havia estat detingut el dissabte 10 d'octubre després de dos anys d'investigació policial, atenent a una Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE) dictada per Itàlia pels delictes de pertinença a organització criminal, extorsió i tràfic d'estupefaents.Fonts jurídiques assenyalen que a l'Audiència Nacional, després que els comuniquessin la detenció dissabte, es va postergar el pas a disposició judicial a causa que el detingut es trobava a l'hospital. Per aquest motiu, apunten, fins el dimarts 13 d'octubre no va ser interrogat pel magistrat Alejandro Abascal, i quan va arribar el moment va comparèixer només per un delicte d'extorsió, de manera que es va acordar la seva llibertat.L'error, segons apunten aquestes fonts, es deu al fet que el primer atestat només recollia aquest delicte d'extorsió. I no va ser fins dues hores després de la compareixença i posada en llibertat quan va arribar l'ampliació de la documentació en què ja sí s'incloïa que era un capo de la màfia calabresa, moment en el qual el magistrat va ordenar de nou la seva detenció.Fonts policials recorden, però, que la detenció de Vittorio Ras, de 41 anys, es va dur a terme per una OEDE i que, com que l'ordre europea és un mecanisme entre jutjats, l'Audiència Nacional disposava de tota la informació i els delictes pels quals Itàlia reclamava la detenció: pertinença a organització criminal, extorsió i tràfic d'estupefaents.És més, el 12 d'octubre la Policia Nacional va emetre un comunicat anunciant la detenció en què indicaven que era un 'Vangelo' de la 'Ndrangheta, figura destacada dins de l'organització calabresa, i que desenvolupa principalment la seva activitat criminal a través del tràfic de drogues i armes. En aquest comunicat es detallaven que els delictes eren organització criminal, extorsió i tràfic d'estupefaents.Els agents que van participar en l'operatiu també van descobrir que li intentaven donar documentació falsa i diners al presumpte pròfug, una "figura destacada dins de l'organització calabresa". Des del 2016, estava en recerca i captura per presumptament extorsionar víctimes mitjançant amenaces i violència perquè li paguessin un interès mensual del 10% sobre préstecs d'entre 40.000 i 50.000 euros.

