Més de 600 denúncies per botellot a Barcelona des del tancament dels bars

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha interposat 647 denúncies per consum d'alcohol al carrer des del 15 d'octubre al 18 d'octubre, coincidint amb el tancament de bars i restaurants ordenat per la Generalitat. Són dades que han presentat aquest dimarts el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, i l'intendent major del cos, Pedro Velázquez.Velázquez ha assegurat que la Guàrdia Urbana ha comprovat diferències en el comportament dels veïns en funció de si la seva activitat als carrers és diürna o nocturna. De dia, segons Velázquez, és majoritari el comportament "pacífic i familiar", mentre que a la nit és més habitual la "relaxació" en relació al compliment de les mesures de prevenció de la Covid-19.Les denúncies interposades per botellot el darrer cap de setmana equivalen al 17% del total de les emeses des de l'1 de setembre, amb un total de 3.772 o, el que és el mateix, una mitjana de 80 diàries. La multa pel consum compartit d'alcohol a Barcelona pot oscil·lar entre els 500 i els 3.000 euros, en funció de la gravetat.Des de l'1 de setembre s'han emès 1.512 denúncies per no dur mascareta, 336 de les quals l'últim cap de setmana. Des d'inicis de setembre la Guàrdia Urbana ha desallotjat 28.882 persones de l'espai públic, una xifra que des del tancament de bars i restaurants ha arribat a les 2.876. A més, cinc locals han estat denunciats per no respectar la normativa.Batlle ha assegurat que les dades "no són bones" i ha fet una crida a la "responsabilitat" de la ciutadania. "Es pot fer millor i hem de revertir la situació", ha dit el tinent d'alcaldia. Batlle ha advertit que la ciutat entra en una "nova fase" per garantir el compliment de la normativa.La Guàrdia Urbana ha incrementat les seves actuacions i Batlle i Velázquez han avisat d'un canvi d'estratègia que aposti per les sancions. "Actuarem amb més fermesa", ha dit l'intendent major. "Estem incrementant el règim sancionador per corregir actituds que no són tolerables", ha conclòs Batlle.

