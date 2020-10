Tremosa demana als partits catalans que negocïin els pressupostos de l'Estat

El conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, ha demanat aquest dimarts als partits polítics que negocïin els pressupostos generals de l'Estat "si hi ha una bona oferta sobre la taula" i ha demanat no tornar a "votar gratis", en referència a les dues darreres investidures o a les pròrrogues dels estats d'alarma. "Necessitem inversions concretes", ha defensat.Precisament Junts, ERC i la CUP preveuen votar aquest dimarts al Congrés dels Diputats a favor del sostre de despes a, pas previ per a la tramitació dels comptes de l'Estat. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, avançava en la roda de premsa posterior al consell de ministres que l'executiu espanyol vol presentar els comptes abans que acabi el mes d'octubre.Tremosa considera que "el PNB ens marca el camí", ja que aplica un "primer passa per caixa" a canvi dels seus vots. D'altra banda, el conseller ha avisat al govern espanyol que no es pot condicionar l'arribada dels fons europeus a l'aprovació dels pressupostos, ja que aquests diners estan "garantits" independentment si els comptes estan prorrogats o no. "No ens poden llançar aquestes amenaces", ha defensat.El titular d'Empresa ha obert la porta a ser candidat de JxCat si les primàries admeten independents. Tremosa ha recordat que ell no és militant de cap partit, tot i que no es tanca "a res", si bé ha remarcat que la candidatura no li "preocupa" perquè "el dia a dia és prou intens".Tremosa té un perfil tècnic que Junts vol impulsar per fer front al vicepresident i número dos d'ERC, Pere Aragonès. La direcció de Junts continua treballant en el reglament que ha de regir el sistema de les primàries de cara a les eleccions previstes pel 14 de febrer. El document final encara està en període d'esborranys i es podria votar el cap de setmana del 7 i 8 de novembre.

