«Llistes negres policials»: tres identificacions aleatòries a independentistes arriben als jutjats

I aquesta ha estat la QUARTA CAUSA en que l'Estat decideix citar-me perquè resulta que NO HI HAN LLISTES NEGRES POLICIALS però CASUALMENT jo sempre sóc el cabezilla, cabezon encara, però cabezilla sempre? Canvieu l'acusació ni que sigui. Bé gràcies pel suport i #TombemElRegim! pic.twitter.com/hZYZkJMXXJ — Santiago Fortuny Pamies (@SantiFortuny) October 20, 2020

Un nou atestat dels Mossos d'Esquadra ha portat avui als jutjats el militant de Taragona d'Endavant (OSAN) Santiago Fortuny. L'acusen d'haver participat en les manifestacions del 21 de desembre de 2018, convocades arran de la visita a Barcelona de Pedro Sánchez per celebrar-hi un consell de ministres. Fortuny és la quarta vegada que apareix en un expedient policial en els últims tres anys, en totes les ocasions per haver participat de manifestacions de caire sobiranista, i en què se l'acusa de "dirigir" els manifestants per fer talls de carretera, entre d'altres.Segons l'acusat, tot plegat demostra que hi ha "llistes negres policials". El seu advocat, Carles Perdiguero, ha demanat avui l'arxivament del procediment ja que, a més, "no hi ha cap concreció ni cap delicte en concret". El mateix Fortuny ha assegurat després que la pregunta més destacada que li han fet durant la declaració ha estat si pertanyia als CDR.La declaració s'ha produït mesos després que fos citat. Inicialment es va negar a comparèixer i no va ser detingut, tal com sol passar en aquests casos. Més tard, va decidir canviar de parer i presentar-s'hi voluntàriament."Si el que volen és que estigui en un estat permanent de tensió, doncs m'hi presento", ha explicat avui davant dels jutjats poc abans d'entrar. Fortuny nega ser el dirigent de cap organització i, a més, afirma que "jo era allà com tants altres".De la mateixa manera que Fortuny, els dos membres dels CDR que el passat dia 5 d'octubre van anar a declarar als jutjats també van ser identificats pels Mossos d'Esquadra en un expedient, però no in situ. Es tracta, segons el seu advocat, Josep Singla, d'una identificació "aleatòria": "De 300 persones, en van identificar dues".Tot i que el dia de la citació no sabien de quins delictes se'ls havia cridat a declarar, l'advocat informa que finalment van descobrir que els imputaven presumptes delictes de reunió o manifestació no comunicada, desordres, afectacions al trànsit i intrusió en recinte i infraestructures. Tot plegat, sense especificar el dia, en el marc de les protestes post-sentència de l'octubre de 2019.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor