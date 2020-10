Espanya rebrà 31,5 milions de dosis de la vacuna contra el coronavirus entre el desembre i el juny

Altres notícies que et poden interessar

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimarts que els primers 3,5 milions de dosis de la vacuna de la farmacèutica AstraZeneca arribaran a l'Estat al desembre, després que el Consell de Ministres hagi donat llum verda al contracte. Illa ha remarcat que "no se subministrarà cap vacuna que reuneixi els requisits de seguretat i eficàcia".La Moncloa preveu que Espanya rebi 31,5 milions de dosis fins al juny del 2021, amb la qual cosa -si els assajos clínics en confirmen l'eficàcia i seguretat- es podran vacunar 15 milions de ciutadans, ja que cada pacient necessita una doble dosi.Al mateix temps, el ministre ha afirmat que s'estudia l'aplicació d'un toc de queda, mesura reclamada aquest dimarts per la Comunitat de Madrid. Illa ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el toc de queda "s'aplica en uns altres llocs, requereix un estat d'alarma i s'analitzarà".Dijous està prevista una reunió del Consell Interterritorial de Salut on s'analitzaran les possibles restriccions, dos dies abans que caduqui l'estat d'alarma a Madrid. Illa ha confirmat que no demanarà prorrogar l'estat d'alarma en aquesta comunitat, per la qual cosa caldrà que l'executiu madrileny publiqui una nova ordre per mantenir el confinament perimetral de la ciutat de Madrid i els altres municipis amb una alta incidència de la Covid-19.El govern d'Isabel Díaz Ayuso ha anunciat aquest dimarts que es plantejava demanar a l'executiu l'aplicació del toc de queda a tot l'Estat. L'executiu madrileny ha proposat que la mesura s'apliqui entre la mitjanit i les sis del matí, mentre que Illa ha evitat especular sobre les hores del dia en què es limitaria la mobilitat.A Catalunya el secretari general de Sanitat, Marc Ramentol, ha afirmat que el toc de queda pot ser "una possible solució" per contenir l'expansió del virus ; hores després que el vicepresident Pere Aragonès descartés la mesura.El ministre ha afirmat que sí caldria aplicar l'estat d'alarma en cas que es decidís aplicar el toc de queda. "Si decidíssim anar per aquest camí, seria important saber si el PP hi estaria a favor", ha advertit, si l'eventual mesura s'hagués d'aplicar durant més de quinze dies. Illa ha assegurat que no ha parlat amb el PP sobre aquesta qüestió perquè "la interlocució la té amb els consellers de Sanitat".Durant la primera onada de la pandèmia el partit que presideix Pablo Casado va negar el suport a les darreres pròrrogues de l'estat d'alarma. "Si anem per aquí, vull saber qui estaria disposat a donar-hi suport", ha insistit el titular de Sanitat, conscient del desgast polític que implicaria pel govern de Pedro Sánchez l'aprovació d'aquesta facultat constitucional sense el suport del principal partit de l'oposició.Illa ha cridat la ciutadania a reduir la mobilitat i els contactes perquè "la segona onada ja és una realitat" i s'apropen "setmanes molt dures" en la pandèmia. "Cal estar en guàrdia i alerta", ha insistit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor