El «Diari de Terrassa» entra en concurs de creditors i podria ser dirigit per l'editora del «Diari de Sabadell»

El Diari de Terrassa ha presentat un concurs de creditors. D'aquesta manera, un administrador judicial controla els números de la publicació degana de la ciutat, a l'espera que un altre grup editorial o mitjà l'adquireixi. Una possibilitat que està sobre la taula és l'adquisició del diari terrassenc per Novapress Edicions, liderada pels sabadellencs Marc Basté i Leo Torrecilla que han presentat una oferta vinculada al concurs de creditors. Amb tot, haurà de ser l'administrador concursal qui decideixi el futur del mitjà local.Actualment aquest grup editor gestiona el Diari de Sabadell i la revista Èxit Vallès. En declaracions ael seu conseller delegat, Marc Basté, ha assegurat que "hem fet una oferta vinculant assumint bona part dels treballadors a més d'una oferta econòmica" de la qual no n'ha transcendit l'import.L'objectiu de Basté és adquirir el Diari de Terrassa com ja va fer el mes de març del 2018 amb el de Sabadell, que es trobava en una situació similar. Això sí, el conseller delegat de Novapress ho té clar: "Perquè el diari tingui sentit ha de ser 100% local".En aquest sentit, ha explicat que el diari es faria des de Terrassa i amb una clara voluntat de continuïtat i de mantenir la "màxima proporció de treballadors". Amb tot ha explicat que "com vam fer amb el de Sabadell, hi ha coses del Diari de Terrassa que són troncals i que s'han de mantenir però hi ha aspectes que podem millorar".En relació amb l'article publicat pel MónTerrassa , Basté ha desmentit que la Cecot estigui immersa en el procés i tampoc que ells tinguin la voluntat de fer un gran diari del Vallès Occidental. No obstant això, des de Novapress apunten que la seva línia de futur contempla tenir dos diaris locals arrelats al Vallès Occidental -Terrassa i Sabadell- i fins i tot apunta a créixer cap al Vallès Oriental. "Espero que el procés acabi amb una empresa sòlida, forta i amb objectius editorials honestos i transparents que doni continuïtat al Diari de Terrassa, ha conclòs Basté.Per una altra banda, tal com ha pogut confirmar, la patronal Cecot també desmenteix les informacions del MónTerrassa on s'apunta que el seu secretari general, David Garrofé, ha "emprès una intensa campanya de contactes amb interlocutors polítics, socials i empresarials de Terrassa". En aquest sentit la Cecot ha confirmat en aquest mitjà que "desconeixiem que el Diari de Terrassa havia presentat un concurs de creditors" i que ells no estan impulsant cap negociació. "No tenim res a veure amb aquesta negociació".El que és cert és que l'oferta o ofertes existents asseguren la continuïtat de l'activitat, malgrat que la societat de Julián Sanz, màxim accionista del diari, es troba en liquidació. El concurs es va presentar fa tot just una setmana i serà un jutge qui finalment decidirà quin és el futur del mitjà de comunicació més antic de la ciutat. Una decisió que podria donar-se en les pròximes setmanes.

