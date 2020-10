Nokia instal·larà una xarxa 4G a la Lluna

La companyia tecnològica finlandesa Nokia s'ha adjudicat un contracte per part de l'Administració Nacional d'Aeronàutica i Espai (NASA, per les sigles en anglès) per construir una xarxa de telefonia mòbil 4G a la superfície de la Lluna. Serà la primera xarxa d'aquest tipus construïda en la superfície del satèl·lit, segons ha informat l'empresa aquest dilluns en un comunicat.Nokia ha explicat que el desplegament de la xarxa començarà a finals del 2022 i consistirà en una solució "ultracompacta", de baix consum i de resistència elevada. L'empresa s'associarà amb Intuitive Machines per integrar la tecnologia de telecomunicacions en els seus mòduls d'aterratge lunar. Un cop a la superfície, la xarxa es configurarà automàticament.La xarxa permetrà l'ús d'aplicacions de transmissió de dades, incloent funcions vitals, de control de vehicles lunars, navegació en temps real i streaming de vídeo en alta definició. "Aquestes aplicacions de comunicació són essencials per a la presència a llarg termini dels humans a la superfície de la Lluna", assegura Nokia.L'objectiu de la NASA és preparar la superfície lunar per establir operacions sostenibles a llarg termini en el satèl·lit com a forma de preparació de cara a una eventual expedició a Mart.

