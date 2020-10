El Suprem reté la causa d'Anna Gabriel i es nega a traslladar-la als jutjats de Barcelona

El Tribunal Suprem ha donat la raó a la Fiscalia i a l'Advocacia de l'Estat i ha rebutjat la petició de la defensa d'Anna Gabriel de traslladar la causa als jutjats d'Instrucció de Barcelona. D'aquesta manera, Pablo Llarena reté la investigació contra l'exdiputada de la CUP i declara que Gabriel es troba en situació de rebel·lia i s'ha de lliurar a la policia espanyola o la Guàrdia Civil i ser traslladada al Suprem per declarar davant del jutge. A través d'un comunicat, el grup de suport a Anna Gabriel denuncia que "persisteixen les raons que forcen a l'exili" de l'exdirigent de la CUP.La defensa de Gabriel, que encapçala Benet Salellas, va presentar al juny un escrit al Suprem sol·licitant traslladar la causa als jutjats d'Instrucció de Barcelona. Entre els arguments hi havia la pèrdua de condició d'aforada de l'exdiputada de la CUP des de l'aplicació de l'article 155, també el fet que ja s'ha jutjat el procés al Suprem sense la presència dels exiliats i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) era l'encarregat de jutjar els membres de la mesa i Mireia Boya, en una situació similar a la de Gabriel. Ahir mateix, el TSJC va inhabilitar la mesa del Parlament i va absoldre Boya, que l'any 2017 tenia una situació similar a la de Gabriel.Entre els arguments per rebutjar la petició de la defensa, Llarena ha deixat la porta oberta a formular una acusació diferent de la desobediència. En la interlocutòria del 23 de març de 2018, el magistrat instructor acusava de desobediència, un delicte que no comporta penes de presó. El Suprem, però, vol que Gabriel declari davant del jutge i valorar aleshores "la responsabilitat criminal que pugui derivar-se d'una eventual actuació delictiva de naturalesa pública".Des del grup de suport a Gabriel reclamen una "amnistia total" que permeti l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats. També recorden que en el marc de la "causa general contra l'autodeterminació i la democràcia" no hi haurà judicis justos ni a Madrid ni tampoc a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor