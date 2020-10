El Síndic reclama un acord entre Generalitat i operadores perquè el 061 sigui gratuït

El Síndic de Greuges ha reclamat que les trucades al telèfon 061 siguin gratuïtes per a la ciutadania i ha demanat un acord entre la Generalitat i les operadores de telefonia. En un comunicat, el Síndic creu que les mateixes operadores haurien d'incloure el cost de la trucada dins les ofertes de tarifa plana dels seus clients.Recorda que durant l'estat d'alarma va ser la Generalitat qui es va fer càrrec del cost del número habilitat per atendre possibles casos de coronavirus, però a partir del 21 de juny el van tornar a sufragar els usuaris. Així, el Síndic remarca que ha rebut diverses queixes i consultes per imports d'aquestes trucades que en alguns casos arriben als 7 euros per les llargues esperes abans de ser atesos.En aquest sentit, el Síndic reclama que es retorni a la gratuïtat del servei, especialment quan el cost es pot disparar en moments de saturació del servei o per atencions llargues.El Síndic ja va demanar també un acord en la mateixa línia per al servei d'informació general telefònic que es presta a través del 012, ja que també és una numeració sense cost afegit però que els operadors facturen separadament als clients, com el 061. En aquest cas, es va traslladar la recomanació també al Defensor del Poble, amb la idea d'obligar normativament els operadors de telefonia a incloure dins les seves ofertes de tarifa plana els telèfons d'informació pública que tenen una tarifa especial.

