El Govern confirma que el toc de queda està «sobre la taula»

E Govern confirma que té "sobre la taula" la possibilitat de decretar el toc de queda a Catalunya. La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha explicat que no tenen informació directa de la Moncloa sobre l'anunci que ha fet el ministre Salvador Illa, que ha avançat que abordarà amb les autonomies l'aplicació del toc de queda, però que, en tot cas, el Govern ja ho contempla però encara no ha pres una decisió definitiva. "El Procicat està avaluant les mesures", ha insistit.La portaveu de l'executiu ha argumentat que tot just fa una setmana que es van prendre mesures dràstiques com el tancament de bars i restaurants i centres d'estètica i que ara s'està avaluant el seu impacte per decidir si calen o no decisions addicionals. En tot cas, Budó ha subratllat que si cal demanar l'estat d'alarma no tindran inconvenient en fer-ho però que per ara no s'ha considerat "necessari" perquè les mesures aprovades tenien ja la seva cobertura legal corresponent.I és que, per aprovar el toc de queda, el ministre Illa ha avançat que caldrà aprovar l'estat d'alarma al Congrés dels Diputats, acció per la qual caldria suficients suports per poder-lo implementar de nou.

