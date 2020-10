Increment de 1.500 ERTO des del tancament de bars i les restriccions al comerç

El tancament de bars, restaurants i centres d'estètica i les restriccions al comerç ha provocat un augment dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a Catalunya. Entre divendres i dilluns, 1.556 empreses han presentat un ERTO al Departament de Treball. En aquests quatre dies, 13.698 treballadors han estat inclosos en aquests nous expedients. Així ho ha assegurat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, en una roda de premsa aquest dimarts.El Homrani ha puntualitzat que el creixement podria ser superior ja que la conselleria no controla quants empleats han tornat a ser inclosos en expedients "vius", xifres que depenen del govern espanyol. Un total de 862 companyies han demanat un expedient d'impediment, que va acompanyat d'una exoneració pràcticament total de quotes. D'altra banda, 660 empreses han optat per un ERTO de força major i 34 per un de causes econòmiques, organitzatives i de producció.Barcelona concentra gairebé la totalitat de nous ERTO. A la capital s'han registrat 1.215 dels nous procediments, que afecten 10.861 persones.Precisament el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i l'Ajuntament de Barcelona han signat un conveni per impulsar l'ocupació a Barcelona. Les dues parts asseguren que l'objectiu de l'acord és millorar les condicions de vida dels veïns i afavorir la formació i l'adaptació al mercat, entre d'altres. "Aquest treball el vam iniciar abans que ens trobéssim en la situació de la pandèmia de la Covid-19 però pren molt més sentits en aquests moments", ha assegurat El Homrani. Les polítiques es centraran molt en els joves i els treballadors amb feines més precàries, que han estat els més afectats amb la pandèmia. A Barcelona, la taxa d'atur juvenil és superior al 40% i existeixen més de 50.000 treballadors en ERTO.Des de Barcelona Activa també s'han articulat un conjunt de mesures com fomentar la contractació, rebaixar els lloguers els comerços, crear programes de digitalització i ampliar terrasses, per evitar el tancament d'empreses i acomiadaments.A més, es crearà una comissió paritària per vetllar pel compliment de l'acord, definir els continguts de les actuacions i el seu seguiment. Així com una oficina per donar respostes als reptes plantejats, integrar les polítiques actives d'ocupació i la seva planificació, disposar d'una visió transversal, assegurar una coordinació adequada, millorar la qualitat de les polítiques actives i el seu impacte i establir mesures d'avaluació, no únicament de control i seguiment, sinó de com responen les polítiques al dia a dia de les persones.

