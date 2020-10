Barcelona preveu reduir el trànsit i la velocitat a l'entorn de 78 escoles el 2021

L'Ajuntament de Barcelona s'ha marcat l'objectiu de reduir el trànsit i la velocitat dels vehicles a l'entorn de 78 escoles abans que acabi el 2021. Així ho han anunciat aquest dimarts l'alcaldessa, Ada Colau, i la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz. El treball es farà en el marc del programa Protegim les escoles, a través del qual ja s'ha pacificat l'entorn de 13 centres i s'estan aplicant canvis en 12 més.Si s'aconsegueix l'objectiu d'aplicar el programa en 78 escoles, l'Ajuntament xifra en més de 26.000 els alumnes que es beneficiaran dels canvis. "Volem transformar l'urbanisme a través de les escoles" ha dit Colau.L'alcaldessa ha assegurat que el programa farà un "sal d'escala" el 2021. "Volem que es percebi com un projecte de ciutat que arribarà a tots els barris i districtes", ha afirmat. Entre les mesures que s'apliquen a través del programa hi ha l'ampliació de voreres amb l'anomenat estil "tàctic", el que s'ha aplicat a altres carrers de la ciutat amb l'objectiu de donar més espai als vianants.També es redueix la velocitat dels vehicles fins a un màxim de 20 kilòmetres per hora i la reducció de carrils de trànsit. Fins ara, a les escoles on ja s'ha aplicat el programa, s'han creat 38 noves àrees de joc i s'han instal·lat 66 nous bancs i 300 jardineres. També hi ha 10 carrers que s'han prioritzat per a vianants i s'han reduït carrils de circulació a Bailèn, Balmes o Travessera de Gràcia.L'Ajuntament ha prioritzat l'actuació a les escoles per criteris ambientals i de seguretat i avui Colau i Sanz han dit que es preveuen modificar les senyals de trànsit a l'entorn de les 585 escoles de la ciutat perquè els conductors identifiquin ràpidament que són a prop d'un centre educatiu.

