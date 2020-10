El TSJC envia la segona causa per desobediència de Torra als jutjats ordinaris

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha enviat la segona causa per desobediència de Quim Torra als jutjats d'instrucció de Barcelona. L'expresident, inhabilitat a principis d'octubre, ha perdut la condició d'aforat i per tant la seva causa ja pot ser vista en els jutjats ordinaris.En una resolució feta pública aquest matí, el TSJC descarta practicar diligències d'investigació i s'inhibeix en la instrucció de la causa a favor dels jutjats de Barcelona, que seran els encarregats d'investigar i, si és el cas, jutjar Torra per no haver retirat a temps una pancarta del Palau de la Generalitat en favor de la llibertat dels presos.El jutge instructor, Carlos Ramos, denega la petició de la defensa de Torra, pilotada per Gonzalo Boye, de practicar diligències d'instrucció perquè "no ofereix cap explicació sobre la necessitat d'adoptar alguna de les resolucions" previstes a la llei d'enjudiciament criminal i perquè, si s'hagués de fer, no seria competència del TSJC sinó dels jutjats d'instrucció de Barcelona.La primera causa va acabar amb una sentència condemnatòria ratificada pel Tribunal Suprem i amb la inhabilitació del president de la Generalitat durant un any i mig. Torra, que ja no era diputat, va perdre així la condició d'aforat i, per tant, ja no ha de ser jutjat pel TSJC. Les actuacions s'enviaran ara als jutjats de Barcelona, que haurà de decidir què fa amb la segona causa de Torra.

