El Govern redueix a la meitat el lloguer dels negocis tancats per la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha aprovat aquest dimarts reduir al 50% els lloguers dels locals comercials tancats forçosament per la pandèmia en cas que arrendatari i propietari no es posin d'acord a l'hora de rebaixar-ne el cost. La norma, aprovada finalment via decret llei per anar més enllà de la modificació del codi civil anunciat fa una setmana, pretén evitar el tancament d'empreses i la destrucció de llocs de treball i potenciar la negociació entre les parts per no judicialitzar la qüestió.Així ho ha explicat la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, que ha desgranat que de la mesura aprovada se'n poden beneficiar en aquests moments llogaters de bars, restaurants, centres d'estètica, ludoteques o bingos. Podran renegociar amb els propietaris per establir, de mutu acord, una rebaixa de les mensualitats o acollir-se, en el termini d'un mes, a la rebaixa del 50% si no hi ha pacte. El dret a beneficiar-se de la rebaixa del lloguer es manté encara que els locals estiguin fent comandes per emportar o a domicili. A efectes pràctics, per tant, l'administració considerarà que el negoci està tancat i que pot acollir-se, també, a la rebaixa del 50%.En el cas dels negocis amb restriccions parcials, com ara comerços, gimnasos, hotels o teatres, si hi ha manca d'acord, la rebaixa serà del 50% de la part restringida. Això vol dir que, pel que fa als negocis que hagin de reduir a la meitat l'aforament, l'arrendatari haurà de pagar tot el lloguer de la part que pot utilitzar i la meitat de la part restringida. És a dir, que el propietari acabarà ingressant el 75% del preu del lloguer habitualCom ha avançat l'ACN, el decret llei afavoreix l'acord entre llogater i propietari i, alhora, impedeix que la negociació dilati la rebaixa de les quotes, ja que s'estableix el termini d'un mes per l'aplicació automàtica de la disminució del preu. El Govern considera que això evita una "judicialització massiva de la rebaixa dels lloguers" que congestionaria els tribunals i, a més, no serviria per ajudar als negocis a temps.La regulació es basa en la clàusula rebus sic stanitibus a l'ordenament jurídic. Aquesta preveu que si un fet extraordinari, imprevisible i sobrevingut, altera l'equilibri d'un contracte es pot apel·lar a la modificació dels termes de l'acord. El Govern basa el decret en la seva competència exclusiva en dret civil, ja que a Catalunya només s'aplica el dret civil espanyol subsidiàriament, és a dir, en aquells supòsits que no estan previstos pel codi català ni cap llei aprovada pel Parlament.Per donar cobertura legal a la mesura, el Govern haurà d'aprovar en el termini màxim de dos anys un nou projecte de llei per incorporar a l'ordenament jurídic la clàusula rebus, que permet establir la regulació necessària perquè es pugui renegociar un contracte en cas de "canvis imprevistos de circumstàncies". La norma s'haurà de promoure des del codi civil. Fonts del Govern admeten a l'ACN que la normativa podria ser recorreguda pel govern espanyol al Tribunal Constitucional, però la consideren necessària tenint en compte la dramàtica situació econòmica del sector de la restauració.El Gremi de Restauració va demanar al Govern que la reducció fos del 75% i va mostrar els seus dubtes sobre la clàusula rebus i els problemes derivats de la manca d'acord entre propietaris i llogaters.El Govern també ha aprovat altres mesures per donar suport als sectors afectats pels tancaments forçats. Per una banda, s'ha aprovat una partida de 40 milions en subvencions "ampliables" en funció de les necessitats que suposarà que cada negoci rebi un ajut de màxim 1.500 euros. Els establiments podran sol·licitar l'ajut en un termini de cinc dies a través del Consorci del Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. També s'ha aprovat una línia de finançament de l'Institut Català de Finances per valor de 20 milions d'euros que suposaran fins a 15.000 euros més despeses de risc per a cada negoci sol·licitant.Per una altra banda, el Govern presentarà un pla de xoc de 420 milions que es vehicularan a través d'una ampliació del pressupost derivada de la flexibilització del 0,2% de l'objectiu de dèficit. "Nosaltres reclamem un 1%, que serien 2.500 milions més", ha advertit la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó. Dels 420 milions, 72 es destinaran a despeses que ja preveien els pressupostos del 2020, 26 milions a polítiques d'habitatge, 20 milions a protecció social, 13 milions a indústria i promoció econòmica i 13 milions a cultura. La resta, es distribuirà en departaments en funció del pla de xoc.El Govern també ha aprovat aquest dimarts una partida de 300 milions provinents del fons Covid-19 estatal per destinar al sistema sanitari català. Amb aquests recursos, la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha anunciat que es contractaran 500 nous rastrejadors per fer els seguiments dels contactes de les persones contagiades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor