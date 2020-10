El Govern obligarà a reduir al 50% els lloguers dels locals tancats forçosament per la Covid

Altres notícies que et poden interessar

El Govern reduirà a la meitat els lloguers dels locals comercials tancats forçosament per la pandèmia al 50% en cas que arrendatari i propietari no es posin d'acord en altres modificacions, segons ha pogut saber l'ACN. El decret que l'executiu català aprovarà aquest dimarts al consell de Govern preveu que els llogaters puguin demanar canvis "raonables" a les condicions del contracte però que, si no hi ha acord a través de la negociació, es forci la reducció al 50% del lloguer mentre duri la suspensió total de l'activitat o la reducció proporcional en cas de restriccions parcials.Per donar cobertura legal a la reducció, el decret preveu que en dos anys el Govern inclogui la clàusula rebus sic stanitibus a l'ordenament jurídic. La setmana passada l'executiu va anunciar que modificaria el codi civil per tal d'introduir-la, però es tracta d'una mesura que els llogaters veuen difícil perquè queda a mercè de l'acord amb el propietari, motiu pel qual el Govern ha decidit anar més enllà.Segons han confirmat fonts de Govern a l'ACN, el decret per la reducció dels lloguers prioritzarà que hi hagi acords entre llogaters i propietaris, però preveurà la reducció al 50% si és impossible la via negociada en el termini d'un mes.La reducció és del 50% en cas de tancament total per mesures de suspensió de l'activitat decretades per les autoritats, i en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d'aprofitament de l'immoble si hi ha reduccions d'horaris o altres limitacions.D'acord amb les fonts consultades per l'ACN, el fet que el restaurant en qüestió ofereixi serveis d'entrega a domicili o recollida no afectarà la possibilitat d'exigir la reducció al 50% del preu del lloguer.Per donar cobertura legal a la mesura, el Govern haurà d'aprovar en el termini màxim de dos anys un nou projecte de llei per incorporar a l'ordenament jurídic la clàusula rebus, que permet establir la regulació necessària perquè es pugui renegociar un contracte en cas de "canvis imprevistos de circumstàncies". La norma s'haurà de promoure des del codi civil.Fonts del Govern admeten que la normativa podria ser recorreguda pel govern espanyol al Tribunal Constitucional, però la consideren necessària tenint en compte la dramàtica situació econòmica del sector de la restauració.El Gremi de Restauració va demanar al Govern que la reducció fos del 75% i va mostrar els seus dubtes sobre la clàusula rebus i els problemes derivats de la manca d'acord entre propietaris i llogaters.La reducció al 50% del lloguer se sumarà al paquet d'ajuts de 40 milions d'euros que oferirà el Govern a la restauració i els centres de bellesa que han hagut de tancar. Segons càlculs de l'executiu, es podrien rebre fins a 1.500 euros per negoci per compensar els 15 dies decretats de tancament i cobrir despeses com el lloguer o els subministraments. Els diners s'atorgaran fins a la fi de la partida pressupostària.

