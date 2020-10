El món supera els 40 milions de contagis per coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

El món ja supera els 40 milions de casos confirmats de coronavirus. Concretament l'últim registre global indica que hi ha hagut 40.377.780 contagis des de l'inici de la pandèmia. Segons Salut, a Catalunya ja en són 179.162, mentre a tot l'Estat es frega el milió (974.449).Els dos principals focus actius de la pandèmia són Amèrica i Europa, que s'enfronta a la segona onada. En aquest sentit, el continent americà supera els 611.000 morts per Covid-19 i Europa n'acumula uns 250.000.Per països, els líders en contagis són els Estats Units (8,2 milions), seguit de l'Índia (7,55 milions) i el Brasil (5,25 milions). Rússia i Argentina també superen el milió de casos, mentre Espanya, Colòmbia i França s'hi aproximen.A l'Àfrica, la situació és molt diferent. El focus de contagi amb les xifres més alarmants és a Sud-àfrica, amb més de 700.000 contagis i 18.400 morts. A la resta del continent, països com el Marroc o Egipte sumen poc més de 100.000 casos mentre molts d'altres no han arribat al centenar de víctimes.

