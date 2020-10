Un metge de Palamós reinfectat de Covid, un dels pocs casos d'estudi al món

Altres notícies que et poden interessar

L'Hospital Germans Trias i Pujol està estudiant el cas d'un metge de l'Hospital de Palamós, Ramon Valls, reinfectat de Covid-19. El seu cas és especial, ja que, sense haver tingut patologies prèvies, la segona infecció és més greu que la primera.Fins ara s'han publicat estudis de sis casos de reinfecció al món, ja que es tracta d'una incògnita i els especialistes afirmen que és massa aviat per descriure com es comporta el virus, tot i que és molt improbable reinfectar-se. A part, el segon contagi sol ser més lleu que el primer, a diferència del cas de Ramon Valls.El doctor Valls es va infectar de Covid al mes de març sense gaires complicacions i a l'agost es va tornar a contagiar. A més, una altra de les incògnites és que Ramon Valls, amb 62 anys, no té cap patologia prèvia, és esportista i no pren medicaments. Com el seu cas només n'hi ha dos casos a tot el món: el d'un noi de 25 anys de Nevada, recollit a la revista The Lancet , i el d'un home de 46 de l'Equador.L'estudi se centra a comprovar si el coronavirus genera els mecanismes de la immunitat. El doctor Mark Pandori, director de la investigació de The Lancet, afirma que hi ha tres hipòtesis per explicar aquestes reinfeccions més greus. La primera, que les defenses generades en la primera infecció, faciliten el camí per una segona soca del virus. La segona, que la segona soca sigui més virulenta que la primera i les defenses adquirides no puguin respondre correctament. Finalment, la tercera, que la primera infecció sigui de dues soques i que se n'activi una primer i al cap d'un temps l'altra.Ramon Valls finalment ha generat defenses a la Covid-19 i s'està recuperant de les seqüeles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor