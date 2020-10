El renovat Sismògraf torna a Olot amb un Sismoweekend de tres propostes

Una imatge de «Trama». Foto: Tristán Pérez-Martín.

«Lo.li.ta», amb Angie Mas, de La Taimada, seràun desl espectacles inugurals per Sant Jordi. Foto: @SismografOlot.

El reinventat Sismògraf 2020 d'Olot, ben actiu des del mes d'agost d'enguany, torna amb una nou Sismoweekend aquest cap de setmana, amb tres sacsejades de nivel.D'una banda, divendres a les nou del vespre, al Teatre Principal, amb Trama, de Roser López Espinosa; i, dissabte al matí, a la Biblioteca Maria Vayreda, Olor de menta, de La Súbita (11:30 h) i Lo.li.ta, de La Taimada (12:30 h), aquestes dues darreres ja amb les entrades de franc exhaurides per causa de la limitació d'aforament arran de la pandèmia.Sembla que les trames complexes es teixeixen a partir de regles senzilles. I amb aquest pensament, despleguem pautes de joc i provem d’existir plegats. Són un grup. Una banda. Trama es proposa com un concert, amb les seves diferents veus, afinacions, i les seves notes discordants. Entrellacen cossos i relacions per a traçar una partitura física d’interdependències i confiança mútua. D’acords i de dissensions, d’equilibris compartits, desordres i nusos gordians. De cossos que es repleguen sobre ells mateixos i accions que es despleguen en moviments col·lectius.Trama és una partitura sobre el grup, les seves arestes i les seves derives.[Podeu adquirir les entrades a 6, 8, 10 i 12 euros a Olot Cultura .]Olor de menta és una peça de dansa creada per Emma Riba i Laura Alcalà (La Súbita), que dibuixa i envaeix un espai imaginat a partir de dos cossos que es posen al servei d’un collage de poemes escènics de Joan Brossa.Aquest és un espectacle del cicle de coreografies curtes "Balla’m un llibre", impulsat per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.[Entrades exhaurides.]Lolita s’escriu amb tres síl·labes doloroses. Lolita, diminutiu de Dolores, es pronuncia amb dolorosa sensualitat i es tanca enèrgicament i oclusiva. Un fonema és una imatge mental d’un so i els fonemes com els sons, estan mancats de significat. Lo.li.ta és una sonoritat amb capacitat d’imatge, innocència, objectualitat i degradació. Una proposta de dansa de la companyia La Taimada.Aquest espectacle també forma part, com Olor de menta, del cicle de coreografies curtes "Balla’m un llibre".[Entrades exhaurides.]Les pròximes cites d'aquest renovat Sismògraf 2020 s''allargaran el pròxim 8 de novembre amb Around The World, de Brodas Bros, i, finalment, el 29 de novembre, amb Lu 路, de la Companyia Maduixa.

