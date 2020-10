L'extresorer de CDC implica Mas en el blanqueig de capitals del partit

Daniel Osàcar, extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha decidit parlar després d'anys de tancar files amb el partit. La setmana passada, en una declaració davant del jutge José de la Mata de l'Audiència Nacional, que investiga el finançament de CDC, va admetre per primera vegada el blanqueig de capitals de la formació, i aquest dimarts ha anat un pas més enllà. Osàcar ha assenyalat Artur Mas i ha dit que el líder del partit i expresident de la Generalitat tenia constància d'aquestes actuacions en el si de la formació, però que qui controlava el sistema era l'exgerent de CDC i exconseller, Germà Gordó. Mas havia dit fins ara que no sabia res d'aquestes pràctiques.Osàcar ha dit que l'exconseller d'Interior Jordi Jané i l'exalcalde de Lloret de Mar i exdiputat, Xavier Crespo, van utilitzar aquest sistema i van rebre diners en metàl·lic després de fer donatius al partit. L'exconseller Gordó, assenyalat per l'extresorer de CDC, ha insistit a través de Twitter que "mai no ha fet res il·legal".​La declaració d'Osàcar com a imputat s'emmarca en la causa "Donacions blanqueig", una peça separada del cas 3% i que afecta diversos exconsellers de la Generalitat, com ara Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau i Pere Macias. La Fiscalia sosté que van facilitar el blanqueig de comissions il·lícites pagades per empresaris a la formació fundada per Jordi Pujol. L'extresorer, que fins ara sempre havia tancat files amb el partit, sembla haver canviat d'estratègia i col·laborar ara amb el ministeri fiscal. De fet, Osàcar ha canviat d'advocat en les últimes setmanes. El jutge ha citat a declarar per 26 d'octubre un altre tresorer de CDC, Andreu Viloca. A l'abril, José de la Mata va imputar quatre exconsellers de CDC i set antics càrrecs de CDC perquè considerava que hi havia indicis que les donacions que es van fer al partit entre els anys 2009 i 2012 van ser "actes d'aflorament de diner procedent de delictes realitzats per persones pròximes a CDC seguint un pla superior traçat pels jerarques del partit". Això, segons l'instructor i el fiscal, podria suposar un delicte de blanqueig de capitals. En aquesta peça separada també hi ha imputat l'extresorer de CDC.çOsàcar, de 85 anys, compleix condemna de tres anys i mig de presó pel cas Palau des de finals de juliol, quan va entrar amb Fèlix Millet i Jordi Montull a la presó de Brians 2. Actualment es troba en tercer grau. La Fiscalia, en un gest poc habitual, va acceptar concedir el règim de semillibertat a l'extresorer de CDC i permetre que complís la pena de presó en un pis tutelat per la Generalitat. Va argumentar, a banda de l'edat avançada i la salut delicada, que l'extresorer de CDC, per qui Mas va posar "la mà al foc" en diverses ocasions, havia mostrat "penediment".

