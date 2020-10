Una parada de tramvia de València alerta si no es compleix la distància de seguretat

Altres notícies que et poden interessar

Una parada de tramvia que alerta de la distància que tenen que mantenir les persones, un pas de vianants antiCovid o una marquesina que neteja l'aire. Són algunes de les "solucions innovadores per a problemes socials i ambientals" que integren la campanya "Açó és innovació social”, de Las Naves , una entitat pública que depèn de l'Ajuntament de València i que promou la innovació social urbana amb una clara aposta per les persones.El regidor d'Innovació de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha presentat aquest dilluns la campanya, amb la qual "Las Naves pretenen divulgar la cultura innovadora i donar la conèixer la innovació a totes les persones per a què entenguin com aquesta millora les seves vides", ha indicat el consistori en un comunicat.En el marc de la campanya, s'han escollit tres punts de la ciutat per "intervenir a l'entorn i cridar l'atenció", a la vegada que es "dona solució a possibles necessitats de la ciutadania".Dins del concepte "açò és innovació social" s'ha proposat portar aquesta idea a una tensió actual com és la Covid, busca una solució a alguns dels problemes que està generant el virus i donar resposta amb una idea que visualitzi el que és la innovació social.Així, s'ha sensoritzat una parada de tramvia amb l'objectiu de protegir la distància de seguretat gràcies a uns sensors en moviment, que detecta quan els ciutadans estan a menys d'1,5 metres i activen un sistema d'alarma que il·lumina la parada de vermell i emet un avís sonor.A més, s'ha implementat en un pas de vianants a La Marina una senyalètica per evitar aglomeracions, contactes frontals directes i conduir els fluxos de vianants en un sentit o altre.Finalment, s'ha instal·lat una marquesina antipol·lució al carrer Colon. Un panell vegetal neteja l'aire i proporciona oxigen.

