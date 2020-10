Irlanda i Gal·les, primers territoris europeus que tornen a confinar la població

Altres notícies que et poden interessar

Irlanda torna a ordenar el confinament de la població. Aquest dilluns el govern irlandès ha tornat a elevar a nivell 5 d'alerta contra el coronavirus. A partir de la mitjanit del dimecres i durant sis setmanes, augmentarà les restriccions socials. L'enduriment de les mesures suposa tornar a un nivell de confinament molt similar a l'imposat durant la passada primavera. Juntament amb Gal·les, és dels primers territoris europeus que pràcticament tornen a tancar la seva activitat.L'índex de transmissió del virus a tot el país ja arriba als 261,7 casos per 100.000 persones, en els darrers 14 dies. Segons ha avançat The Irish Times, els ciutadans hauran d'estar a casa seva, amb algunes excepcions. Es podrà sortir diàriament a fer exercici sempre que sigui en un radi no superior als 5 quilòmetres de la casa on es viu, es prohibeixen les reunions a l'interior de persones procedents de distints domicilis, bars, cafès i restaurants estaran tancats, així com museus i espais públics. Per tant, es torna a imposar el teletreball amb algunes excepcions com feines essencials.Sí que es permet el servei a domicili en restauració, reunions a l'aire lliure sempre que siguin dins del radi de cinc quilòmetres permès i no impliquin més de dos domicilis diferents. A més, el primer ministre, Micheál Martin, ha precisat que aquesta vegada les escoles sí romandran obertes. Així i tot, no es preveuen multes ni sancions pels incompliments de les mesures.Qui també torna a prendre mesures dràstiques és Gal·les. En aquest cas el govern ha decretat el confinament total de la població. La mesura entrarà en vigor a partir de les sis de la tarda del divendres, fins al dilluns 9 de novembre. El territori autònom, que té sota el seu control el seu propi sistema públic de salut, està preocupat que el ritme de contagis per coronavirus torni a col·lapsar els hospitals.Un cop entri en vigor l'ordre, quedaran prohibides les reunions amb altres persones d'altres domicilis tant en interiors com exteriors. S'ha demanat que ningú surti de casa seva i es reprengui el teletreball. Bars, restaurants, pubs i comerços no essencials hauran de tancar i totes les instal·lacions públiques (poliesportius, biblioteques, etc.) seran clausurats. Els centres de culte religiós només podran ser utilitzats per bodes i funerals, amb aforament limitat.

