El Vall d'Hebron bat un rècord de trasplantaments durant la pandèmia: set en quatre dies

“Molts professionals eren a casa i no estaven de guàrdia però han vingut tan bon punt els hem trucat”, explica Carme Vallès, supervisora d’Infermeria de Coordinació de Trasplantaments de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.Els equips de trasplantaments són multidisciplinaris, compostos per cirurgians de diferents especialitats, anestesiòlegs i personal d’Infermeria. Vallès destaca, precisament, “la gran versatilitat de competències” d'aquest col·lectiu, al costat d'auxiliars i zeladors, així com la “fidelitat als programes de trasplantament”.