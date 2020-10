M.A. de 81 anys.

Aquesta tarda, #bomberscat en coordinació amb @mossos hem fet recerca per la zona de Tordera de l'home de 81 anys desaparegut. Continua oberta, a l'espera de nous indicis. https://t.co/nYdUdyfVZD — Bombers (@bomberscat) October 19, 2020

Mossos d'Esquadra, junt amb Bombers, han engegat un dispositiu per trobar un home, en Manuel, perdut a Badalona fa tres dies. Es tracta d'una persona de 81 anys, desaparegut el 16 d'octubre. Fa 1,60 metres d'alçada, cabell blanc. Manuel és diabètic i requereix de medicació.Aquest dilluns s'ha fet una intensa búsqueda a la zona de Tordera, on es creu que es podria haver dirigit. Els Mossos han fet una crida a la col·laboració i han difòs la seva imatge per localitzar-lo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor