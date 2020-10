Salvem el Texas: pols veïnal per reobrir el cinema de barri i en català a Gràcia

ATENCIÓ! El moviment veïnal del barri és torna a activar per salvar el TEXAS!



Som un barri viu i combatiu, i defensem l'accés a la cultura a preus populars i a l'abast de tothom.



👉 Seguiu @SalvemTexas i atentes! Compteu amb el Sindicat pel que calgui.#SalvemElTexas 📽️ https://t.co/nY89l3FqwD — Sindicat d’Habitatge de Gràcia (@HabitatgeGracia) October 18, 2020



El barri de Gràcia de Barcelona ha dit adeu a la possibilitat d'anar al cine per quatre euros qualsevol dia de la setmana i veure-hi pel·lícules d'arreu del món subtitulades al català. Els Cinemes Texas, del cineasta Ventura Pons, han abaixat la persiana a causa de l'endeutament i els efectes de la crisi de la Covid-19 però un grup de veïns intenta que el tancament només sigui provisional.Aquest és l'esperit amb què neix Salvem els Texas, una plataforma nascuda recentment, després de setmanes d'incertesa sobre el futur del cinema. "Feia temps que passava per davant i veia que tot estava aturat", diu una de les membres a NacióDigital. La sensació era compartida al barri però no hi havia cap comunicat que fes oficial el tancament.Un cop certificat, els veïns impulsors de la plataforma van aprofitar els grups de suport mutu nascuts durant els mesos més durs de la pandèmia per activar la desitjada reobertura. "Volem un cinema que segueixi la mateixa línia que els Texas, popular i en català, així com la reincorporació dels treballadors", expliquen.L'objectiu és clar però la manera d'aconseguir-lo no sembla senzilla. "Això és una cursa de fons", avisen. L'edifici on hi havia fins fa poc els cinemes és propietat d'un particular i el primer que planteja la plataforma és la intervenció de l'Ajuntament per negociar alguna sortida.El primer pas de la plataforma ha estat obrir una petició a la plataforma Change.org. "En un moment en què Gràcia pateix una greu gentrificació, és important reivindicar que no es perdi aquest espai ludicocultural i mantenir-lo com a punt de trobada de la gent del barri de totes les edats", defensen. La plataforma també argumenta que en temps de pandèmia, un espai cultural "accessible a totes les butxaques" és un "estímul" per als veïns.Per ara la campanya per salvar els cinemes ha estat molt ben rebuda i en menys de 24 hores la petició de reobertura ha aconseguit més de 2.700 firmes de suport. "Estem gratament sorpresos per l'interès que ha generat", explica una de les membres de la plataforma. A les xarxes socials, ja han superat el miler de seguidors a Twitter i també han aconseguit suport d'altres col·lectius del barri, com el Sindicat d'Habitatge de Gràcia. "Som un barri viu i combatiu, i defensem l'accés a la cultura a preus populars i a l'abast de tothom", asseguren.Nascuts el 2014, els Cinemes Texas van omplir al carrer Bailèn recuperant el nom de les sales inaugurades en 1947. El 1995 van passar a mans de la Cadena Lauren, que van tancar el 2013. La bona acollida de la proposta de cinema de barri a preus populars i subtitulat en català va fer que el cineasta intentés replicar la recepta a Figueres i València, sense èxit. Finalment aquestes dues sales van passar a oferir cinema comercial doblat al castellà. A València han acabat tancant i a Figueres està previst que reobrin el 23 d'octubre.Les dificultats en els altres projectes de Ventura Pons feien que ja abans de l'epidèmia, el futur de les sales de Gràcia trontollés. Finalment el tancament es va consumar. El cine del carrer Bailèn apagava els llums i ara la plataforma Salvem el Texas confia que puguin tornar a encendre's aviat. Avui, la plataforma acabada de néixer celebra la eva primera assemblea.

