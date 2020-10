El pàrquing del tanatori de Collserola es prepara per a la segona onada

Altres notícies que et poden interessar

​La funerària Mémora assegura que el dispositiu habilitat al pàrquing del Tanatori de Collserola durant el pic de la pandèmia es podria tornar a posar en funcionament de forma "immediata" en cas de necessitat. Un dispositiu que va ser element "clau" per descongestionar durant els mesos amb més defuncions, albergant més de 3.200 morts per la Covid-19.La companyia també explica que Eurocoffin -la fàbrica de taüts més gran del sud d'Europa- està generant existències de forma "preventiva" per subministrar taüts als magatzems de la funerària de tot l'Estat de cara a un possible increment de demanada davant la segona onada de la pandèmia. Concretament, Eurocoffin té un pla de contingència que permetria multiplicar fins a tres la seva capacitat de producció.En paral·lel, Mèmora també està generant estoc de material funerari i EPIs per garantir la seguretat de tots els treballadors. Entre les darreres mesures implementades per la companyia hi ha l'activació del "passaport Covid-19" per als professionals. A més de gel hidroalcohòlic i altres mesures de prevenció, Mémora també s'han instal·lat càmeres per controlar automàticament l'aforament a les sales de vetlla dels principals tanatoris.

