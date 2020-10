L'Hotel Arts tira de talonari en la subhasta de locals comercials del front marítim

L'Hotel Arts és més a prop d'ampliar el seu domini al front marítim de Barcelona. L'empresa propietària de l'establiment hoteler ha tirat de talonari aquest dilluns per fer-se amb 26 locals comercials i d'oci del seu entorn, entre els quals el casino i la discoteca Pacha, subhastats per l'Estat.Ara, l'empresa propietària de l'Arts haurà d'esperar per si algun altre dels operadors que han concorregut a la subhasta decideixen presentar recurs. Els locals subhastats passaran a ser de propietat i no dependran de llicències temporals com fins ara.És el darrer episodi de la pugna pel control del front marítim de Barcelona. L'Ajuntament va convertirse en titular dels terrenys que van de la Barceloneta fins al Fòrum però ha vist com l'Estat, que és propietari dels locals comercials, ha optar per vendre-se'ls.Una opció criticada pel moviment veïnal des de l'inici , amb l'Associació de Veïns de la Vila Olímpica, l'Agrupació de Veïns Trias Fargas, i l'Associació de Veïns de la Barceloneta al capdavant.Avui, el regidor de Presidència, Jordi Martí, s'ha referit al desenllaç de la subhasta i s'ha oposat a l'estratègia de l'Estat. "Estem en contra que es vengui patrimoni públic, a no ser que després se'n compri d'altre i no és el cas", ha dit.Martí, a més ha assegurat que el resultat de la subhasta empitjora la situació. "Fins i tot ha fet enfadar els operadors de la zona, ja que sembla que algú es podria endur la pràctica totalitat del que es venia avui", ha dit en referència a l'Hotel Arts

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor