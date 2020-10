Prisa ven l'editorial Santillana per 465 milions d'euros i anuncia un refinançament del deute

El consell d'administració del grup editorial Prisa ha aprovat els termes pel refinançament del seu deute, ajornant el seu venciment fins al 2025. La decisió s'ha anunciat aquest dilluns després que hagi acordat la venda de l'editorial Santillana a la finlandesa Sanoma per 465 milions d'euros. Prisa també és propietària dels rotatius El País, As i Cinco Dias, així com les ràdios Los 40 i la Cadena SER, entre altres.L'empresa pretén que el refinançament reforci la liquiditat de la companyia. A més, en un comunicat, expliquen que aquestes operacions permetran accelerar la transformació digital del grup, centrada en els sistemes d'aprenentatge E-Tech a Llatinoamèrica i en models de subscripció als seus negocis de Media. Santillana representa el 21% de tot el negoci editorial.En paral·lel, el grup mantindrà l'activitat pública i privada a Llatinoamèrica, on seguirà desenvolupant el negoci indirectament a través de Santillana.L'acord de refinançament del deute suposarà ajornar el seu venciment fins al març 2025, un cost inicial del 5,5% i un cost total mitjà del 7% durant la vida del contracte. Contempla l'amortització de 400 milions de deute (per tant el deute net total disminueix més d'un 30%). Amb el refinançament, la companyia comptarà amb uns 275 milions per reforçar la seva liquiditat i facilitar el desenvolupament dels plans estratègics dels seus negocis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor