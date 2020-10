L'hospital de Figueres posposa les intervencions no urgents i no oncològiques per la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

L'hospital de Figueres ha decidit posposar les intervencions que requereixin ingrés hospitalari i que no siguin urgents ni d'oncologia davant l'augment de casos de Coronavirus. El centre també prioritzarà la cirurgia major ambulatòria que no requereixi ingrés amb l'objectiu d'alliberar llits. Ara com ara, l'Hospital de Figueres té 36 pacients ingressats per coronavirus i 11 professionals positius, unes xifres properes a les que va registrar durant el pic de la pandèmia. L'hospital ha ampliat aquesta setmana la seva capacitat "al màxim", habilitant els 150 llits de què disposa.A més, s'ha doblat la guàrdia dels professionals del servei de Medicina Interna per donar resposta a l'increment de pacients ingressats a la planta d'aïllament per la Covid-19 i a la Unitat de Monitoratge, destinada per a malalts ​crítics. També s'ha reforçat amb la contractació de tres professionals del torn de nit del Laboratori Clínic de la Fundació Salut Empordà per poder gestionar la demanda de proves PCR.Aquestes accions se sumen a les que el centre ja va anunciar la setmana passada, com la d'eliminar la franja de visita de la tarda als pacients ingressats. Es manté, en canvi, la franja matinal, de les 13 hores a les 15 hores, en la qual també s'aprofita per facilitar la informació mèdica del pacient.A més, s'ha tancat la terrassa i s'ha restringit l'accés a la cafeteria, que només romandrà oberta per als professionals. Per als usuaris externs i els acompanyants que ho necessitin, s'ofereix l'opció de demanar menjar per emportar.

