El govern de Colau preveu una caiguda de 180 milions en recaptació i aposta per congelar impostos

El govern municipal de Barcelona comença el camí per dotar l'Ajuntament dels pressupostos del 2021 i el primer pas per fer-ho és l'aprovació de les ordenances fiscals. La regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarín, i el regidor de Pressupostos i Presidència, Jordi Martí, han presentat aquest dilluns la proposta de l'executiu de Barcelona en Comú i el PSC. En línies generals, el govern municipal aposta per una congelació de taxes i impostos.En alguns casos, també es planteja una rebaixa i comuns i socialistes volen que els restaurants i bars paguin un 75% menys de taxa de terrasses el 2021. Els negocis només pagaran la taxa si la situació epidemiològica permet obrir aquests espais dels seus establiments."Ens falten recursos i hem perdut recaptació. La nostra opció ha estat congelació impostos i taxes", ha dit Ballarín, que ha xifrat en 183 milions d'euros la caiguda de la recaptació amb què l'Ajuntament tancarà el 2020. La tendència es preveu que continuï en la mateixa línia el 2021, quan el consistori preveu que la recaptació serà entre 60 i 70 milions inferior al que es preveia recaptar enguany.Per Martí, el govern municipal continua "el camí iniciat l'any passat". "Ens adaptem a les necessitats imperioses de l'activitat econòmica", ha dit el regidor de Pressupostos. Martí ha expressat la seva confiança a poder parlar aviat de la xifra d'ingressos. "Volem un pressupost amb màxima ambició, no vull renunciar a que sigui superior al del 2020", ha dit.Entre les noves taxes que es començaran a cobrar a la ciutat n'hi ha que afecten l'àmbit de la mobilitat. A partir d'ara, les empreses de patinets d'ús compartit també pagaran un impost per ocupació de l'espai públic per cada vehicle, com ja passa amb les companyies de bicicletes i motos compartides.Ballarín a fet una crida al treball conjunt amb tots els grups municipals del ple i ha assegurat que hi ha "disponibilitat al diàleg". La data de votació dels pressupostos municipals serà el 23 de desembre i Martí ha demanat "generositat" a la resta de partits.ERC ha estat el primer partit que s'ha referit a la proposta del govern municipal. Els republicans volen que l'Ajuntament de Barcelona suspengui el pagament de taxes i estudiï no cobrar tributs municipals als negocis afectats per les restriccions per la covid-19. El grup municipal portarà la proposta a la comissió d'economia, perquè sigui vigent durant tot el període en que romanguin tancats i contempla taxes com les vinculades al lloguer d'espai públic o el pagament de tributs com l'IBI dels locals tancats.La portaveu del grup municipal republicà, Elisenda Alamany, ha demanat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que "treballi i s'arromangui", més enllà "d'enviar escalf i suport als restauradors i d'exigir a altres administracions". Ha afegit que l'administració municipal "té capacitat" per habilitar mecanismes de suport.

