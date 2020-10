El gel desinfectant provoca greus cremades a l'ull a un nen de tres anys

Altres notícies que et poden interessar

Un nen gallec de tres anys ha hagut de ser ingressat a l'hospital Clínic de Santiago per lesions oculars greus a causa del contacte de gel hidroalcohòlic amb els seus ulls. Els fets es van produir a l'escola, quan un altre nen li va tirar el gel a la cara.El petit va ingressar a l'hospital la setmana passada i ara s'haurà de sotmetre a una operació de trasplantament de membrana amniòtica. Segons explica la família a La Voz de Galicia, el nen estava dinant quan un altre li va tirar gel a l'ull.La família es queixa a més que l'escola no traslladés l'infant a l'hospital fins que no va arribar-hi la mare, que estava treballant a 8 quilòmetres del centre. "Crida de dolor i a mi se'm trenca el cor", explica la mare, que explica que el nen està amb una via per rebre calmants contra el dolor. "Té úlceres d'un centímetre", afirma.El nen està rebent ara gotes per regenerar el teixit, mentre la família assegura que no té intenció de denunciar l'escola fins que passi l'operació: "No volem perjudicar ningú, esperem que això no passi a cap altre infant", es limita a dir la mare.

