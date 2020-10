VÍDEO La hilarant discussió entre dos pagesos que està arrasant a la xarxa

DISCUSIÓN ANTOLÓGICA sobre cómo llevar el tractor por el arado.



Antonio y Andrés.



Ni un sketch de @JoseMotatv supera esto. pic.twitter.com/qJDADeHrzU — _David_Senabre_ (@_David_Senabre_) October 16, 2020

El vídeo del moment no el protagonitza cap actor, youtuber o cantant de moda. Les noves estrelles són l'Antonio i l'Andrésna, dos pagesos que es van discutir de la forma més surrealista. L'escena ha revolucionat Twitter en pocs dies: "Ni un sketch de José Mota supera això", assegura l'autor del vídeo.Tot esclata quan un dels dos homes (l'Antonio) va amb tractor i l'altre (l'Andrés) li indica què fa malament i com ho ha de rectificar: "Ara puja per aquesta", li diu, mentre l'altre respon: "Que no, Andrés, no puc tornar per venir per aquesta, que s'enterra molt".Sense un acord visible, la discussió va escalant: "Que no, Antonio, em cago en Déu, que voldràs saber-ho tot!", esclata l'Andrés. Mentrestant, l'altre agricultor també aixeca el to i mantenen un intercanvi d'opinions que acaba com ha començat: amb cadascú fent la seva.

