Condemnen la Sanitat del País Valencià a pagar 46.000€ a una dona per no operar-la a temps

La secció segona de la sala del contenciós administratiu de Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condemnat a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana a pagar 45.937 euros a una dona a qui van trigar sis mesos a intervenir-la quirúrgicament i es va quedar cega d'un ull.Així es desprèn de la resolució, contra la qual es pot interposar recurs de cassació, en la qual el tribunal dóna la raó a la dona, representada per la lletrada Carmen Romero, i condemna l'Administració pública a abonar aquesta quantitat més els interessos legals des de la data de la reclamació.La dona va presentar un recurs contra la desestimació de la reclamació per part de la conselleria pel dany desproporcionat causat i la pèrdua d'oportunitat. Va relatar que va ser l'octubre de 2010 quan se li va diagnosticar a l'Hospital d'Alcoi d'una hemorràgia vítria de grau 3 en l'ull dret.En aquest moment se li va prescriure únicament un antiinflamatori oral i en la seva revisió, 15 dies després, es va constatar agreujament, ja que només era capaç de veure llum per aquest ull danyat. De nou als 15 dies se li va revisar, va marxar a casa sense tractament, i se li va tornar a citar el mes, quan se li va practicar una ecografia ocular. Era el mes de desembre.Al març se li va indicar a la pacient una intervenció quirúrgica, un mes més tard se li practica el preoperatori i va ser al juliol quan finalment es va operar, nou mesos després que se li diagnostiqués l'hemorràgia vítria greu.La Sala indica que tot i que l'operació no s'havia de realitzar de forma immediata, ja que hi havia la reabsorció espontània, i els especialistes parlen d'un temps mitjà d'espera d'entre un i tres mesos, en aquest cas estudiat els terminis "van ser sobrepassats àmpliament". Al seu entendre, el retard d'almenys sis mesos en la primera intervenció va originar danys a l'ull de la dona, ja que, com va indicar el perit judicial, la sang de l'hemorràgia és tòxica per a la retina i comprometia l'estructura anatòmica de l'ull.

