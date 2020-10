Enxampat un home que es va gravar conduint a 221 km/h en una carretera de 90 i ho va penjar a Youtube

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment a Garriguella, a l'Alt Empordà, un home de 30 anys per conduir a 221 km/h en una via limitada a 90 i publicar-ho a internet. La investigació va començar a principis d'aquest mes quan la policia catalana va rebre denúncies de veïns del municipi, que mostraven el seu malestar per la circulació de diverses motocicletes que posaven en perill els seus habitants.Els agents van veure que el presumpte autor dels fets era un veí del municipi, que tenia un canal de Youtube i que havia penjat diversos vídeos a les xarxes socials conduint temeràriament. En un d'ells, a més, mostrava com s'escapava d'una patrulla policial.En un dels vídeos es podia comprovar que anava a 221 km/h per la carretera C-252, la carretera de Garriguella a Vilabertran.Els mossos van identificar l'autor dels fets i, després de prendre-li declaració, li van obrir diligències i va quedar denunciat penalment com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària, conduir temeràriament i circular a una velocitat penalment punible.

