«No coneixia una part del meu fill, mort per sobredosi fa tres anys»

L'any 2017 l'Anna Galí va perdre el seu fill de 18 anys per culpa d'una sobredosi. Des d'aquest dijous es pot veure a la sala Dents de Serra de Roca Umbert , a Granollers, l'exposició "Time on Quaaludes and red wine", una exposició amb imatges i textos que Galí va trobar i que mostren la vida que tenia el noi sota l'aparença de normalitat que oferia en el seu dia a dia.Això, l'exposició pública d'allò íntim, és precisament l'objectiu del festival de la imatge que ha començat a la ciutat.-Una reconstrucció de la identitat del meu fill, mort fa tres anys d'una sobredosi.-Era una persona turmentada que va buscar en el consum de drogues una via d’escapament a la seva incomoditat.-He aconseguit conèixer una part d'ell que desconeixia.-Pel rastre que va deixar a Internet i a les xarxes socials. És precisament del que parla al festival: com exposem la nostra intimitat i a partir d’aquí, podem reconstruir intimitats.-Moltes imatges a Snpachat, Instagram i Twitter, documents al seu ordinador i al telèfon mòbil... tots relacionats amb les drogues i el seu consum.-De l'única manera que em veia capaç: amb la fotografia. Penso que té un gran poder terapèutic.-Quan descobreixo tota aquesta informació tinc un xoc afegit a la de la mort d'en Tomeu. Havia d'organitzar-ho tot plegat al meu cap, havia d'estar fora del drama. Quan edites un projecte has de triar i descartar. I, d'aquesta manera, intentar entendre qui era i per què va actuar així.-Sí, i de la reconciliació amb ell. Però també una manera de deixar que ell mateix ens expliqui una història en què es poden veure reflectits els joves de la seva generació.-Sí, tots escrits pel meu fill. Són una part fonamental que també m'han ajudat i que serveixen per entendre per què va prendre les decisions que va escollir.

