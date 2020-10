Eslovàquia farà tests ràpids a tots els seus habitants

El primer ministre eslovac, Igor Matovic, va anunciar aquest cap de setmana que es farà la prova ràpida del coronavirus a tota de la població (5,5 milions d'habitants) durant els tres pròxims caps de setmanes. Per fer-ho, s'organitzaran uns 6.000 centres de proves on hi haurà set persones prenent mostres.



Les proves començaran el proper cap de setmana als districtes de Tvrdosin, Namestovo, Dolny Kubi i Bardejov, les zones de país amb major incidència de Covid-19. En els altres districtes la prova es durà a terme durant els dos caps de setmana següents.

Aquestes proves seran gratuïtes i estaran a disposició de qualsevol persona que es trobi en el territori de país en el moment de realitzar-se. En principi serà opcional, però encara no s'ha descartat obligar els ciutadans a fer-se el test.L'Administració Estatal de Reserves de Material ha encarregat 13 milions de proves d'antígens que donen el resultat en uns 15 minuts, encara que no són tan fiables com les PCR. Matovic ha posat el seu càrrec en joc en aquest procés i ha assegurat així que dimitirà si no s'aconsegueixen fer les proves, en resposta a les crítiques d'un dels seus socis de coalició.

