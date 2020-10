«Estan enfonsant l'atenció primària»

Cua al CAP Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Des de fa setmanes, el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona munta parades davant dels Centre d'Atenció Primària (CAP) de la ciutat. Ajuden als usuaris a fer reclamacions i donen suport a les mobilitzacions que els veïns de diferents barris han començat ja a organitzar. La Sílvia, la Montse i la Marisa són tres de les membres del Grup de Treball. Parlem amb elles al CAP Jaume I, mentre hi fan parada, per primer cop en molts dies sense cues a les seves portes.Quan acabem l'entrevista i elles pleguen la taula, el personal del centre torna a impedir-hi l'entrada lliure i s'hi tornen a veure cues. "Ho fan perquè els usuaris no ens vegin", lamenta Sílvia, que destaca que poc abans de l'entrevista hi havia pogut entrar i no havia detectat cap respecte per les distàncies. L'"estètica", un possible motiu pel qual sospiten que justament el dia que munten parada no hagin habilitat cap cua davant del centre.Avui comença una nova tongada de mobilitzacions dels metges residents . També, fa una setmana, els metges de l'atenció primària feien vaga , mentre que també s'han aixecat els treballadors del transport sanitari. Els usuaris es queixen que cada cop sigui més difícil demanar una cita mèdica. I tot ara quan comença la segona onada de contagis.Mentre esperen resposta a la segona petició -a la primera no els van respondre- de reunir-se amb el director territorial del CatSalut, el doctor Ramon Descarrega, ja han engegat una ronda de contactes amb associacions de veïns per estendre les protestes davant dels CAP de tota la ciutat.- Sílvia: En portem 42, als CAP que hem anat. Però perquè només venim dues hores cada tres setmanes. Si haguéssim estat més hores, n'hauríem recollit moltíssimes més.- Sílvia: És que no te l'agafen, et dirigeixen a un 93, aquell telèfon sona, música i música, i al final penges.- Sílvia: Gent que necessita cures i que els diuen una hora i quan arriben no els hi fan, que han de vindre un altre dia. Després, els donen hora pel metge de família per d'aquí a 15 dies, si et donen hora, i presencial no te la donen.- Montse: La nova tendència que tenen els CAP és fer visita telemàtica. El telèfon no pot substituir el fonendo per auscultar-te el pit. Coneixem casos que han tingut el coronavirus i han hagut d'estar ingressats i han trucat al CAP i els han donat un mucolític normal i paracetamol i, després, han hagut d'anar a Urgències i inclús a la UCI. Un altre exemple és als maltractaments, que no es poden visualitzar.- Marisa: Falta una mica d'unitat. La vaga tenen tota la raó de convocar-la, però potser haurien d'haver-la consensuat amb el personal sanitari, que està molt cansat i esgotat. Des de Sanitàries en Lluita s'ha demanat als sindicats que convoquin una vaga i s'ho estan pensant, però no acaben de fer-ho. Falta un criteri clar que ens porti als professionals a anar a la vaga. El sindicat de Metges hauria d'haver parlat amb la resta de sindicats i, la resta, sobretot els de classe i alternatius, haurien d'espavilar-se. El personal no s'ha recuperat encara de les seqüeles de la pandèmia, hi ha moltíssima gent de baixa, gent que està pensant a deixar la professió perquè no es cobreixen les baixes. Hi ha un esgotament.- Sílvia: Una cosa important és que el Grup de Treball dona suport tant als usuaris com als treballadors dels CAP. No els agrada gaire que vinguem, però nosaltres venim per ajudar-los, perquè els posin més gent, perquè si a dins funciona, també funcionarà a fora. Si ells tenen personal, els malalts seran ben atesos i tot rutllarà bé.- Marisa: Al marge del coronavirus, volen imposar un model que són les visites telemàtiques, que això ho tenien previst abans de la Covid-19, ja ho havien dit als professionals de la primària, destacant que a Finlàndia funcionava molt bé. Aquest model suposa reduir les visites i, a la llarga, que la gent opti per les mútues. En el que és el sistema català, a l'únic que quedava que no s'hi posés la concertada o la privatització era la primària, on el 90% dels centres pertanyen a l'ICS. La gent es cansarà del model telemàtic perquè vol fer visites presencials, no es pot substituir la presencialitat, l'accessibilitat i el seguiment. Amb aquest nou sistema no estan garantint que sigui el mateix facultatiu el que atengui la trucada. Això fa que la gent s'emprenyi i es faci una assegurança privada, amb la mútua no hi ha cap problema.- Marisa: En el supòsit que estiguéssim d'acord amb això de les visites telemàtiques, ho han començat per damunt. Aquella part que els podríem comprar, treure als professionals mèdics les tasques burocràtiques de baixes i receptes electròniques, que és cert que no cal un metge per a això i que es pot fer a través de La Meva Salut , però això no està funcionant. Nosaltres ens trobem a les cues que hi ha gent que ve per això. Què vol dir? Que ni tenen els telèfons necessaris, ni han informat a la població, ni tenen en compte que no tothom té la formació per accedir-hi. Ens comparen amb Finlàndia, però hem de veure també el pressupost que tenen allà per a la sanitat, i després com s'estructura la societat allà i que han estat informats. Jo penso que hi ha un sector de la població que sí que està format, que pot accedir a La Meva Salut i que li pot anar bé, però la immensa majoria no. Li diuen a la presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista que han posat vuit telèfons, però suposant que sigui veritat de què serveixen si només tens dues administratives per agafar aquestes trucades?- Sí que és veritat que hi ha professionals que defensen aquest sistema, perquè ho interpreten com una criba, que tindran més temps per poder-se dedicar a aquella malaltia que sigui necessària. Uns altres discrepen, perquè no es pot substituir el que és la presencialitat. La criba es pot fer per telèfon, però no tot el món té la facilitat per explicar el que està patint. Hi ha vegades que ja a la consulta costa que t'ho expliquin bé, i ho has de fer tocant, observant, fins i tot interpretant els silencis, allò que no et diuen.- Marisa: Recordo un dia, repartint informació amb Sanitàries en Lluita a la Rambla, una senyora de 92 anys que em deia que havia estat metgessa, de les primeres, i que no li agradaria avui ser ni metge ni infermera, perquè ens veu davant de l'ordinador i semblem controladors aeris. I em va recordar el que deia Gregorio Marañón, un dels grans investigadors, a qui li preguntaven quina havia estat la seva investigació més important. Ell deia que havia estat la cadira, la cadira on m'assec jo, on s'asseu el pacient, on jo interpreto els silencis. Hi ha una part, la burocràtica, que pot ser acceptable, però altres no. I, en tot cas, serà la voluntat del pacient, el pacient té dret a dir si vol que el visitin telemàticament o presencialment.- Montse: La visita telemàtica una altra dificultat que té és la llengua. Amb la immigració que tenim, si la visita es fa presencial es pot veure el que hi ha.- Marisa: Ho estem valorant. Què fa que el CAP de Sant Pere i Sant Pau no tingui tanta cua? No ho sabem...- Marisa: Quan vam començar a recollir les reclamacions vam anar a Sant Pere i Sant Pau i ens va sorprendre perquè no hi havia cua. A més a més, ens deien que els agafaven el telèfon, el metge s'hi posava en contacte, funcionava molt La Meva Salut... Jo soc de Sant Pere i Sant Pau i hi vaig anar més tard i vaig dir que havíem de veure què és el que havia passat. Nosaltres no sabem per què aquí (CAP Jaume I) hi havia tanta cua i els telèfons no funcionaven.- Marisa: És el que interessa. Allà són els professionals els que decideixen com fan l'assistència, no el que ve marcat pel Departament de Salut. També passa a les mútues, els metges han decidit fer les visites presencialment, també és casual, no?- Montse: És evident que estan enfonsant la primària, abans funcionaven les Urgències les 24 hores i ara les han tret. Jo em vaig trobar amb què vaig trucar un cap de setmana al 061 perquè no em podia bellugar del llit, em van prendre les dades i l'administrativa que em va atendre em va dir que no pengés que m'atendria l'equip de salut. Vaig estar una hora de telèfon esperant que m'atenguessin i vaig penjar. En aquell moment no vaig anar a Urgències hospitalàries. En treure-les dels CAP, es col·lapsen les Urgències hospitalàries. El nostre grup reivindiquem que la primària torni a recuperar les Urgències les 24 hores.- Montse: Demanem que es dupliquin les estructures i els equips de sanitat, tant els espais com el personal. A la primària hi ha d'haver uns equips que atenguin exclusivament coronavirus, que aquests podrien ser rastrejadors i no caldria contractar una empresa privada com Ferrovial, i després l'altre equip que fes l'activitat del dia a dia que sempre havia fet. Perquè, al cap i a la fi, la primària és la porta d'entrada al sistema sanitari, amb una bona primària podríem evitar que la gent morís, que tingués malalties... Per això el Grup de Treball ens hem enfocat en la primària, abans ens havíem enfocat en les llistes d'espera de l'Hospital Joan XXIII, que és greu, però ara en aquests moments en la situació en què estem de coronavirus veiem la importància que un bon pilar de sanitat com pot ser la primària pot evitar un munt de coses i la gestió que n'estan fent és molt dolenta.

