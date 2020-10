La temporada de bolets omple de cotxes els vorals de les carreteres del Berguedà

Boletaires als boscos del Berguedà. Foto: ACN

Cotxes aparcats a la zona del Pi de les Tres Branques. Foto: ACN

L'alta afluència de 'caçadors' de bolets es nota a les carreteres del Berguedà, on des de fa setmanes els vorals són plens a vessar de cotxes. Enguany la situació s'ha agreujat perquè la covid ha provocat més "massificació dels boscos". El pic d'afluència va ser durant el pont del Pilar, que va ser "horrorós", segons diversos veïns. "Molta gent no coneix el bosc, no coneix els bolets i ho trinxa tot", crítica Rosa Pujol, veïna de Berga. També ho veu així Xevi Santasusana, de Casserres, que detalla que "hi ha cotxes a tot arreu". "Quan et pares veus escombraries i bolets aixafats, la gent no té massa consciència", critica tot reclamant "més respecte pel medi ambient". Amb tot, no és partidari de regular la recollida de bolets.Des que ha començat la temporada de bolets el Berguedà s'ha convertit en una de les principals destinacions turístiques del país. Molts veïns diuen que n'estan farts de comportaments incívics, especialment ara, durant la temporada boletaire. "Aquests dies no es pot passar per enlloc, no es pot ni aparcar als camins", lamenta Santasusana en declaracions a l'ACN. "Els que som d'aquí normalment passem sols i aquests dies no s'hi cap", afegeix el casserrenc, que ha anat fins al Pi de les Tres Branques amb la dona i les seves dues filles.En ser preguntat per la possibilitat d'establir ordenances específiques i regular l'accés motoritzat a diverses zones, tal com estudien els alcaldes del Berguedà, ell diu que és més partidari de conscienciar perquè la gent tingui més "respecte". "És un tema d'educació", reflexiona en veu alta tot afegint que "al bosc hi cap molta gent si el respectem i no deixem tota la porqueria al costat de la carretera".També ho veu igual Rosa Pujol, que ha aprofitat aquest diumenge al matí per caminar pel pla de Puigventós, que pertany al municipi de Castellar del Riu. "La gent tira moltes deixalles i això, als que estimem els boscos i la terra, ens sap molt greu", denuncia. "No sé si cal regular perquè ens estem regulant de tot i a vegades tampoc ens serveix de res", reflexiona. "Jo crec que seria millor conscienciar a cadascun que ha de ser responsable del que fa", conclou.Són molts els que han aprofitat aquest diumenge de sol per anar a la muntanya a caçar bolets. Un d'ells és el Gonzalo, de Viladecans. És la primera vegada que ve a la zona pròxima al Pi de les Tres Branques a collir bolets. Li ha recomanat un familiar i ha vingut acompanyat de la dona, la seva filla i les seves nétes. "Només he collit rovellons, que és el que coneixia", explica tot detallant que d'aquí a poc esmorzaran i marxaran perquè "el camí és llarg".També ha vingut expressament fins als boscos del Berguedà Alexandra Gómez, que explica que "han recollit alguns bolets" i marxen cap a casa. Han trobat camagrocs i un parell de rovellons. Ella ha vingut amb set persones més, entre elles, el seu fill.

