El PSC rebutja que el Parlament debati l'amnistia dels presos polítics

El PSC rebutja que el Parlament pugui debatre una llei d'amnistia que acabi arribant, després, al Congrés. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va apuntar aquesta proposta en una entrevista al Diari Ara, però els socialistes són contraris a qualsevol proposta que tingui a veure amb l'amnistia.La viceprimera secretària de la formació, Eva Granados, ha considerat aquest dilluns que "no hi ha espai per una llei d'amnistia" i que "la justícia ha actuat". En aquest sentit, ha explicat que una llei d'aquestes característiques només s'entendria en l'excepcionalitat democràtica, i ha dit que l'única excepcionalitat van ser "els fets dels independentistes, saltant-se les lleis al Parlament".Granados ha celebrat que dimecres es posarà en marxa el rellotge electoral i ha defensat que . és "una bona notícia" que s'encamini cap als comicis el 14 de febrer perquè hi haurà "l'oportunitat de passar pàgina". El PSC ha lamentat que Catalunya "ha perdut 10 anys" i ha criticat que JxCat i ERC es "barallen entre ells per saber qui va o qui no va" a la trobada de presidents on s'ha de debatre sobre els fons europeus.

