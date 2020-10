Una nena de 14 anys desenvolupa un possible tractament contra el coronavirus i guanya 25.000 dòlars

Altres notícies que et poden interessar

Un institut dels Estats Units, l'Independence High School de Frisco (Texas), podria tenir una estudiant de 14 anys que revolucioni l'actualitat gràcies al desenvolupament d'un possible tractament contra el coronavirus.Anika Chebrolu és l'alumna que ha descobert una forma eficaç per desactivar la Covid-19. Així, l'adolescent va utilitzar la metodologia in silico ("fet per ordinador") per tal de trobar una molècula que pugui unir-se selectivament a la proteïna S (Spike) del virus i aturar-lo.Chebrolu estava desenvolupant un projecte científic per buscar remeis contra la grip, però amb l'eclosió de la pandèmia del coronavirus va canviar d'objectiu. L'estudi ha obtingut el triomf en el concurs 3M Young Scientist Challenge , pel qual la nena ha guanyat 25.000 dòlars (equivalents a més de 21.000 euros).

