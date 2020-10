Construir habitatges en fàbriques: la nova aposta de Barcelona per tenir més pisos públics de lloguer

L'Ajuntament de Barcelona aposta per l'anomenada construcció industrialitzada per ampliar el parc públic d'habitatges de lloguer. La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha presentat aquest dilluns la licitació per construir 212 immobles en quatre solars de la ciutat. Els pisos no es construiran sobre el terreny, sinó en fàbriques o tallers.A diferència dels habitatges Aprop, que estan pensats per ser temporals, aquests seran permanents. En el concurs de licitació l'Ajuntament, el pes que habitualment té el termini de l'execució de l'obra té més pes que habitualment, ja que representa el 25% dels punts i normalment només es tracta del 6%.En obres de construcció d’habitatges convencionals, els terminis d’una promoció són de 53 mesos, en canvi, amb el sistema industrialitzat es busca un termini màxim de 37 mesos, que les propostes de les empreses que es presentin a la licitació podran reduir. L'objectiu que planteja l'Ajuntament és que els habitatges estiguin llestos d'aquí a quatre o cinc anys. Les primeres adjudicacions podrien arribar d'aquí a sis o set mesos. El pressupost és de 20,4 milions d'euros."Demanem innovació al sector", ha dit Martín en roda de premsa. "Les administracions tenim oportunitat de revertir anys de poca evolució en el sector de la construcció i que Barcelona sigui líder europeu en la construcció industrialitzada i sostenible", ha afegit.Precisament, la reducció de l'impacte ambiental de la construcció també representa el 25% de la puntuació en el concurs d'adjudicació. La part del concurs que té més pes en la puntuació és la qualitat arquitectònica, amb un 35%.Els quatre solar que es treuen a licitació estan al districte de Sant Martí. Concretament als carrers Pallars, Marroc i Binèfar i al passatge Arriassa.Martín ha aprofitat la roda de premsa per reivindicar les promocions d'habitatge públic que l'Ajuntament té en marxa. Segons la regidora d'Habitatge, durant el 2021 hi haurà en marxa més de 2.000 habitatges públics. La setmana passada l'Estat es va comprometre a invertir 72 milions d'euros a Barcelona per complir amb aquest objectiu.

