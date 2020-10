Casado desenterra la proposta que els jutges elegeixin la composició del CGPJ

"Que els jutges elegeixin els jutges". Aquest és el nucli principal de la proposició de llei per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que ha presentat aquest dilluns el líder del PP, Pablo Casado, dins del pols mantingut entre els populars i el PSOE sobre el poder judicial. De seguir-se aquest sistema que defensa Casado, es tornaria al sistema inicial dels anys vuitanta, que va ser modificat per la Llei Orgànica del Poder Judical del 1985. Casado s'ha referit a "garantir la separació de poders, independència i reforçament de les institucions" com a elements bàsics de la seva proposta.Casado ha denunciat "un intent d'ocupació" de les institucions de l'Estat per part del govern de Pedro Sánchez, però ha afirmat que gràcies a la presió del PP, Sánchez ha donat senyals de frenar les seves pretensions. Ha esmentat en aquest sentit que a la UE el projecte de Sánchez per reformar el CGPJ ha inquietat a Brussel·les i ha recordat les seves gestions en les institcuions europees. El polític conservador ha volgut equiparar les posicions de Sánchez i del seu executiu amb els governs conservadors autoritaris de Polònia i Hongria, que estan sota la lupa de Brussel·les.El líder del PP ha refermat el veto dels populars a Podem, un dels esculls per fer possible el desbloqueig en la renovació del poder judicial. Ha reclamat una neutralitat política de la fiscalia general de l'Estat i ha explicat que, davant de cada renovació del Consell, ha de ser preceptiu que el mateix CGPJ elabori un informe que sigui requisit obligatori. Un aspecte que la proposta governamental ha eliminat.La proposició de llei presentada pels conservadors s'inscriu dins de la batalla per renovar el Consell General del Poder Judicial. L'organisme de govern dels jutges, presidit per Carlos Lesmes, porta dos anys amb el mandat esgotat i fins ara s'ha fet impossible la seva renovació pel bloqueig entre el govern de Pedro Sánchez i el primer partit de l'oposició.Amb aquesta proposició de llei, el PP respon a la reforma de la llei orgància del CGPJ propugnada per l'executiu de Sánchez, que permetria una renovació del Consell General amb una majoria més estreta: la majoria absoluta del Congrés per elegir 12 jutges i magistrats dels 20 membres de la institució. Els altres vuit ("juristes de reconeguda competència") serien elegits com fins ara, per una majoria de 3/5 parts de les cambres, com estableix la Constitució. Aquest moviment de Moncloa ha arribat al cor de la Unió Europea. Casado, des de Brussel·les, va advertir Sánchez que de tirar endavant el projecte de Sánchez, recorreria als tribunals europeus.El CGPJ té en aquests moments una majoria conservadora i aquí rau la principal clau que ha fet inviable l'elecció d'un nou Consell, que hauria de respondre a l'actual majoria de les cambres legislatives. El PP veta la presència de Podem en les negociacions amb l'argument que és un partit "imputat, que carrega contra el jutge i el rei, i defensa batasunos, independentistes i dictadors bolivarians".Fins fa poc, però, la posició dels populars era encara més intransigent, exigint la ruptura de la coalició del PSOE amb la formació de Pablo Iglesias com a requisit previ per procedir a la renovació del CGPJ.

