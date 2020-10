El CAC alerta de l'àmplia difusió del discurs negacionista de la Covid-19 a internet

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha presentat un informe aquest dimarts que alerta de l'amplia difusió del discurs negacionista de la Covid-19 a internet malgrat les mesures de control de les plataformes. El Consell ha posat aquest fet en coneixement de YouTube, Facebook, Instagram i Twitter, i els ha enviat aquests continguts que qüestionen les mesures de prevenció recomanades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i rebutgen la validesa de les proves PCR o de les vacunes.L'informe del CAC mostra com la desinformació corre per la xarxa amb facilitat: dos dels vídeos analitzats sumen més de 13 milions d'interaccions. El president de l'organisme, Roger Loppacher, considera "especialment greu" que la desinformació pugui comprometre la salut de les persones, especialment ara a les portes de la segona onada. Així, ha demanat unificar criteris per combatre aquest fenomen, ja que un mateix contingut s'aborda de manera diferent depenent de cada plataforma.Els continguts analitzats han estat considerats falsos per la mateixa OMS, i el Col·legi de Metges de Barcelona també ha col·laborat en la validació d'aquesta desinformació. Concretament, l'informe analitza 35 vídeos de YouTube, Facebook, Instagram i Twitter, on es fa un discurs negacionista del coronavirus. Les xarxes socials analitzades duen a terme actuacions per combatre la desinformació, però continua havent-hi vídeos que posen en dubte les mesures de contenció de l'OMS, com per exemple l'ús de mascareta, rebutgen la validesa de les PCR i les vacunes i neguen l'origen víric de la pandèmia.Lopaccher alerta de la gravetat del fet que es pugui accedir a continguts falsos i de desinformació amb tanta facilitat i sosté que això pot "crear confusió i comprometre la salut de les persones". "En moments d'incertesa, la desinformació es propaga ràpidament i generar confusió en la ciutadania, que necessitat més que mai informació fiable i contrastada sobre la pandèmia", argumenta el president del CAC.Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), apunta que la situació de "por i amenaça" que viu la societat fa que calgui més informació que mai i això obre la porta a "un escenari propici per difondre i amplificar informacions poc contrastades i perilloses". "Som davant d'una malaltia altament contagiosa i amb elevada mortalitat, la més mínima banalització suposa un gran risc", alerta.Podeu consultar l'informe íntegrament a continuació:

