L'«envelliment immunològic» pot començar als 20 anys amb l'agreujament de malalties infeccioses

La primera revisió sistemàtica de com la gravetat de les malalties infeccioses canvia amb l'edat suggereix que el sistema immunològic humà podria començar a perdre la capacitat de protegir contra les infeccions abans del que es pensava, segons una nova investigació publicada a la revista Scientific data Dirigit per l'Escola d'Higiene i Medicina Tropical de Londres, l'estudi va analitzar dades de 32 malalties infeccioses diferents, 19 virals i 13 bacterianes, buscant patrons de gravetat en diferents edats utilitzant taxes de letalitat i hospitalització.Es va trobar que la gravetat de la majoria de les malalties infeccioses és més baixa en els nens en edat escolar (de 5 a 14 anys). Sorprenentment, la gravetat va ser més gran entre els adults joves de 20 anys que entre els nens en edat escolar en moltes malalties, com la poliomielitis, el xarampió, el VIH, la tuberculosi, la tifoide i la meningitis meningocòccica.Algunes infeccions mostren un augment més lent de la gravetat amb l'edat després de la infància, inclosos Covid-19, SARS, pesta i hepatitis A i B, però per a la majoria de les infeccions, aquest augment comença molt abans de la vellesa. El dengue va ser l'única infecció més greu en els nens en edat escolar.Aquestes troballes suggereixen que l'"envelliment immunològic" pot començar molt abans del que es pensava anteriorment, amb un augment en la gravetat de moltes malalties infeccioses després de la infantesa que es manifesta a l'edat de 20 anys.Els investigadors diuen que aquests resultats podrien tenir implicacions importants per a la comprensió de la resistència a les infeccions, la programació òptima de vacunes, el disseny de fàrmacs i les polítiques de protecció de la salut al llarg de la vida.La professora Judith Glynn, autora principal de l'Escola d'Higiene i Medicina Tropical de Londres, reconeix: "Sabem que els nadons són particularment vulnerables a les malalties infeccioses a causa del seu sistema immunològic immadur, i la gent gran són vulnerables a causa de la deterioració immunològica. Sorprenentment, se sap poc sobre com canvia la resposta a la infecció entre aquests extrems d'edat"."La troballa que l'envelliment immunològic podria començar tan d'hora com els adults joves podria ser un catalitzador per a nous enfocaments molt necessaris sobre com es dissenyen i programen els medicaments i les vacunes, tot i que aquesta resistència a la infecció podria ser atribuïble a altres aspectes fora de la funció immunitària", afegeix.Per revelar aquests patrons de gravetat de la malaltia en diferents grups d'edat, els investigadors van recopilar més de 140 conjunts de dades amb informació sobre la gravetat de la malaltia per a més de 30 infeccions bacterianes i virals diferents. Aquests van incloure estudis de l'era anterior als antibiòtics i a les vacunes, per comprendre les respostes naturals a la infecció.Van descobrir que, si bé la majoria de les malalties tenen la gravetat més baixa en els nens en edat escolar, per a molts la gravetat augmenta en els adults joves. La gravetat va ser més gran a l'edat de 20 anys per la poliomielitis, la febre tifoide, la tuberculosi, el xarampió, la verola, la varicel·la, el VIH, la mononucleosi infecciosa i la febre groga.Les malalties infeccioses que van mostrar una major gravetat a partir dels 20 anys van incloure l'Ebola, la meningitis meningocòccica, el còlera, l'escarlatina i la febre de Lassa. Alguns van tenir un augment més lent de la gravetat després de la infància, inclosa la grip estacional, la brucel·losi i la infecció aguda per hepatitis B, on la malaltia greu era més comú a partir dels 30 anys.Per la SARS, Covid-19, MERS-CoV i la gravetat de l'hepatitis A va augmentar a partir dels 40 anys. La Covid-19 i la SARS semblen tenir una variació més extrema en la gravetat per edat que altres infeccions, amb una malaltia predominantment molt lleu en els nens i altes taxes de mortalitat en la gent gran.La professora Glynn afegeix que "extraordinàriament, la informació sobre les respostes a les infeccions per edat mai s'havia reunit anteriorment per a una àmplia gamma d'infeccions, i les raons de la variació en la gravetat fora dels extrems de l'edat amb prou feines s'han explorat"."Els nostres resultats suggereixen una resposta, la immunitat màxima s'assoleix durant l'edat escolar, i després comença a disminuir molt abans del que es pensa actualment, a partir dels 15 anys en alguns casos. També veiem patrons d'edat en les respostes immunitàries a algunes vacunes, en com el cos fa servir algunes infeccions virals, i en marcadors immunes, que junts donen suport la nostra interpretació".Si bé els adolescents i els adults poden estar exposats a dosis més altes de l'agent infecciós, el que augmenta el risc d'infecció, la relació amb la gravetat de la malaltia és menys constant i la dosi infecciosa no pot explicar l'augment continu de la gravetat durant l'edat adulta.Les comorbiditats també tendeixen a augmentar amb l'edat, però generalment són baixes en els adults joves, per la qual cosa és poc probable que expliquin l'augment de la gravetat.Es requereix més investigació sobre els mecanismes de l'envelliment immunològic i com els nens en edat escolar són més capaços de resistir les infeccions, per tal d'informar nous enfocaments per al disseny de medicaments o vacunes. Comprendre la diferent capacitat de recuperació de nens i adults a les infeccions ha d'orientar les polítiques, inclosos els programes de vacunació i el paper del tancament d'escoles.

