Els comuns admeten que no es preveu «una gran reforma fiscal» en els pressupostos del 2021

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha admès que l'esbós de pressupostos del govern espanyol per al 2021 no contempla "una gran reforma fiscal", ja que descarta, per exemple, l'impost a les grans fortunes que defensa Podem. Amb tot, la dirigent ha insistit que hi ha tres anys per davant per fer aquesta reforma i que, a més, els pressupostos estaran marcats per la injecció dels fons europeus per a la reconstrucció.En aquest sentit, ha emplaçat els partits independentistes a aprovar aquest dimarts al Congrés el sostre de despesa, que s'incrementarà en un 54% i que suposarà disposar de 196.000 milions d'euros. "Seran uns pressupostos expansius i progressistes per fer front a la crisi. És una mostra més de com l'etapa de les retallades està quedant enrere", ha dit Albiach, que ha recordat que l'aprovació d'aquest sostre de despesa suposa el primer pas perquè puguin prosperar els comptes. Per ara, ni ERC ni JxCat han revelat el sentit del seu vot.Pel que fa a l'ajornament del pagament d'impostos per al sector de l'hostaleria i les empreses afectades pel tancament a Catalunya que ha sol·licitat aquest cap de setmana el Govern, la dirigent dels comuns ha assegurat que la Moncloa està disposada a "tirar endavant mesures de col·laboració perquè ningú quedi enrere". Amb tot, ha emplaçat també la Generalitat a "fer la seva feina" i plantejar plans de contingència de la mà de les mesures restrictives. "Ha de concretar els ajuts. Amb 40 milions no hi ha per on començar", ha dit.Albiach també ha lamentat la moció de censura presentada per Vox, que ha titllat d'"inútil". Considera que l'extrema dreta només pretén "arraconar el PP" i presentar el seu candidat per a les eleccions catalanes, Ignacio Garriga, que és qui defensarà la moció en comptes de Santiago Abascal. Segons Albiach, l'únic que pretén Vox és fer un "espectacle i politiqueria" i ha argumentat la participació en el debat per demostrat que "hi ha una alternativa" a l'Espanya que dibuixa l'extrema dreta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor