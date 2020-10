La Fiscalia demana presó per a dos regidors socialistes de Pineda per coaccionar hotelers l'octubre del 2017

La Fiscalia de Delictes d'Odi ha demanat tres anys de presó per a un tinents d'alcaldia i una extinent d'alcaldia socialistes de Pineda de Mar i el cap de la policia local per suposadament haver coaccionat un hoteler de la població perquè expulsés del seu establiment policies nacionals antiavalots allotjats durant el setembre i octubre del 2017.Els acusats són l'exprimera tinenta d'alcaldia i exregidora de Promoció Econòmica, Carme Aragonès; l'exsegon tinent d'alcalde i ara tercer tinent, Jordi Masnou i el cap de la policia local, C.S.M.. El ministeri públic els acusa de coaccions amb l'agreujant de prevaliment de càrrec públic, i els demana tres anys de presó i d'inhabilitació per a càrrec públic.Segons el fiscal Miguel Ángel Aguilar, els 500 policies allotjats al Checkin Pineda i al Checkin Mont Palau tenien contractada l'estada fins el 5 d'octubre. El 2 d'octubre va tenir lloc una multitudinària manifestació davant dels hotels per condemnar l'actuació policial de l'1-O. Atesa la situació de tensió que es va viure, cap a les 21 hores, la primera i el segon tinents d'alcalde i el cap de la policia local, de paisà però que es va identificar, van anar al Checkin Mont Palau "sense cita programada i fora de l'agenda oficial", per, "de comú acord, amb el ferm propòsit de comminar la direcció de la cadena hotelera, prevalent-se de l'autoritat que representaven, aconseguir l'expulsió" dels agents.Així, "amb suport intimidatori", van demanar parlar amb el director de l'hotel i li van "exigir" tancar l'hotel i "desallotjar" els policies. El director va trucar el gerent de la cadena i la tinenta d'alcalde li va reiterar, per telèfon, la petició. El gerent s'hi va negar al·legant que els agents no havien causat cap problema i aleshores Aragonès va passar el telèfon a Masnou que, com a responsable d'urbanisme, va "advertir expressament, amb to desafiant i atemoridor" el gerent per fer fora "aquells clients sí o sí". El fiscal assegura que el regidor va cridar al gerent dient-li que allà manava ell i "si ell deia blanc, és blanc". Com que el gerent mantenia la negativa, el regidor "va incrementar la seva inadmissible pressió, advertint-lo de forma desafiant que si no feia fora els policies li tancaria l'hotel el dia següent i estaria tancat cinc anys".El gerent li va respondre al regidor que no podia fer això i que abans havia de parlar amb un comissari de policia de Madrid. Masnou li hauria respost que a ell li era "igual" amb qui parlés, ja que era el tinent d'alcalde qui "manava" i que "faria tot el que hagués de fer per tancar els hotels".La comitiva municipal va marxar de l'hotel i el gerent de la cadena, amb el "temor a possibles i creïbles represàlies", va redactar una carta on deia que "degut a una reunió mantinguda amb responsables de l'Ajuntament de Pineda" es veien "obligats" i "sota amenaça de tancar els hotels durant cinc anys", a desallotjar el contingent policial el 3 d'octubre a les 4 de la tarda. La carta la va enviar al director dels dos hotels, que ho va comunicar verbalment i per escrit als responsables policials allotjats a l'hotel Mont Palau. El director va enviar la mateixa carta al recepcionista de l'altre hotel, el Checkin Pineda, que també ho va comunicar a l'inspector de policia a càrrec del contingent d'aquell establiment.Poc després, aquella mateixa matinada, Aragonès va explicar en directe a La Sexta TV: "No hem necessitat cap mesura de força, pensem que el diàleg és el millor i així hem arribat a un acord". Si els hotels no haguessin accedit a fer fora els policies, Aragonès va dir que el consistori hauria mirat què fer amb els advocats i tècnics de l'Ajuntament.A primera hora del matí del dia següent, Aragonès i la tinent d'alcalde de comunicació, Sílvia Biosca, estaven "preocupades" perquè la carta del gerent dels hotels havia arribat a la premsa. Per això van anar a l'hotel Mont Palau per demanar una reunió urgent a l'Ajuntament amb la direcció dels hotels per fer un comunicat conjunt. La reunió es va fer a les 11 del matí, i hi van assistir el director de qualitat i expansió i el director financer de la cadena. Les tinentes d'alcalde, "amb la finalitat de doblegar la voluntat" dels hotelers, els van "exigir" que signessin un document "confeccionat falsament" per part de Biosca "seguint les instruccions" d'Aragonès, on constava un "suposat comunicat de premsa conjunt" entre el consistori i la cadena hotelera.El comunicat per enviar a la premsa "senyalava amb manifest menyspreu a la veritat, que la direcció dels establiments conjuntament amb el govern municipal han plantejat la possibilitat d'avançar la sortida del personal allotjat per raons de seguretat i amb la finalitat de garantir la convivència al municipi". A més, afegia que "concretament ahir, en una reunió amb el govern municipal i la cadena hotelera, es va acordar de mutu acord que la sortida es produiria en el transcurs del dia d'avui" i que "en cap cas hi ha hagut cap mesura de pressió a l'hora de prendre aquesta decisió i desmentim que l'Ajuntament hagi amenaçat l'establiment hoteler amb el seu tancament".Els dos representants dels hotels van negar-se a signar el document perquè deien que no era veritat, però el comunicat es va distribuir igualment entre els periodistes. Segons el fiscal, la transcendència pública d'aquest document suposa un "desprestigi" i "descrèdit" per la cadena hotelera davant de "possibles clients de tot Espanya" per "l'aparent imatge transmesa de tracte discriminatori comès per motius d'origen nacional dels seus clients, en aquest cas, policies".

